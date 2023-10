Uns países produzem mais energia, outros menos e com as tecnologias que hoje são implementadas, cada nação poderá partilhar e comercializar esses recursos. A Itália e a Grécia planeiam instalar um cabo submarino para aumentar a sua capacidade de interconexão e partilhar as energias renováveis. Um negócio que poderá ser muito interessante num futuro, permitindo um melhor aproveitamento das energias limpas.

GR.ITA 2 unirá dois países na produção de energia limpa

O operador de rede italiano Terna anunciou que a consulta pública para o projeto de cabo submarino de 750 milhões de euros - GR.ITA 2 - foi aprovada.

Dois cabos submarinos de 250 km com uma potência máxima de 1000 megawatts (MW) e dois cabos subterrâneos de corrente contínua de 50 km serão instalados entre Tesprozia (Thesprotia), na Grécia, e Melendugno, em Itália, e depois em Galatina, onde uma nova estação de conversão será ligada à rede nacional italiana através de um cabo subterrâneo de corrente alternada. A Terna ainda não indicou uma data de conclusão prevista.

A ligação submarina vai permitir que a Itália e a Grécia integrem a sua produção de energia renovável, tornando assim o sistema elétrico de cada país mais sustentável e fiável. Vai também reduzir os custos para os consumidores de ambos os lados do Mar Jónico e aumentar os benefícios para os produtores de energia em resultado do limite de troca mais elevado entre os dois países.

O GR.ITA 2 será a segunda ligação por cabo submarino entre a Itália e a Grécia. A primeira, uma ligação de 400 kV CC com uma capacidade de transporte bidirecional de 500 MW, foi construída em 2002 e tem mais de 300 km de comprimento. Liga Galatina e Aetos, na Grécia.