Kia revela um novo modelo para a Europa: um compacto SUV elétrico

O catálogo de carros elétricos está a ganhar forma, com cada vez mais marcas a apresentarem as suas propostas. Desta vez, a novidade chega da Kia, que mostrou um compacto SUV elétrico, o seu próximo modelo para a Europa.

Com apresentação oficial marcada para o dia 23 de maio, as imagens divulgadas do novo EV3 da Kia mostram linhas angulares semelhantes e detalhes de iluminação utilizados pelo Concept EV3, revelado em outubro do ano passado.

Segundo a Automotive News Europe, o EV3 continua o mesmo tema de design utilizado pela Kia no grande SUV EV9, que foi colocado à venda na Europa no ano passado. Além disso, partilha detalhes com o SUV elétrico EV5 de tamanho médio mais pequeno, lançado no ano passado e destinado predominantemente ao mercado chinês.

O novo SUV compacto EV3 destinar-se-á aos mercados europeus e especula-se que poderá ser construído na fábrica da Kia na Eslováquia, apesar de a fabricante não ter revelado o local da construção do veículo. A previsão, contudo, é que esteja à venda no final deste ano.

Espera-se, também, que o EV3 seja baseado na mesma Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP) usada pelo EV5 e EV9, bem como pelo atual crossover de tamanho médio EV6.

O novo SUV irá competir com o novo SUV compacto elétrico Ford Explorer, bem como com o Volkswagen ID4, situando-se acima do Niro EV no catálogo da Kia.

