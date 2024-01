Volkswagen quer integrar o ChatGPT nos veículos para melhorar o seu assistente de voz

A Volkswagen, fabricante alemã de automóveis, anunciou hoje, no CES 2024 em Las Vegas, que planeia adicionar um chatbot alimentado por IA a todos os modelos Volkswagen equipados com o seu assistente de voz IDA. O chatbot será o ChatGPT.

O chatbot de IA, que se baseia no produto Chat Pro da empresa de software Cerence, será lançado no segundo trimestre, a começar pela Europa. Os modelos que receberão o chatbot de IA incluem a linha de veículos elétricos da Volkswagen, como o ID.7, ID.4, ID.5 e ID.3, bem como os novos veículos Tiguan, Passat e Golf.

Para já, os modelos da Volkswagen nos Estados Unidos não terão esta funcionalidade. A Volkswagen afirmou que a funcionalidade estava "a ser considerada".

O ChatGPT é um chatbot de IA desenvolvido pela OpenAI, uma empresa que se lançou na estratosfera de startups da tecnologia da moda no ano passado. A Volkswagen é certamente a maior fabricante de automóveis até à data a fazer planos para integrar o ChatGPT nos seus veículos.

Mas não é a primeira. A Mercedes-Benz adicionou o chatbot de IA ao seu sistema de infoentretenimento MBUX em junho passado. Tal como a Mercedes, a Volkswagen integrou o ChatGPT no back-end do seu assistente de voz IDA, que os condutores podem utilizar para controlar o sistema de informação e lazer, a navegação e o ar condicionado, ou para responder a perguntas de conhecimento geral.

Assim que a funcionalidade for lançada, os condutores irão interagir com o assistente de voz IDA como antes. O assistente de voz é ativado com a palavra de alerta "Hello IDA" ou premindo o botão no volante. Se o assistente de voz não conseguir responder ao pedido - algo mais do que "Hey IDA, qual é a previsão do tempo? - o pedido será reencaminhado anonimamente para a IA.

A resposta será dada através do assistente de voz da IDA, pelo que os condutores poderão nem sequer saber quando o ChatGPT está ou não a ser utilizado.

O ChatGPT pode ser apenas o começo para a Volkswagen

As duas empresas vão explorar a colaboração para conceber uma nova experiência de utilizador baseada num modelo de linguagem de grande dimensão (LLM) como base do assistente automóvel de próxima geração da Volkswagen.

Afirmou Stefan Ortmanns, CEO da Cerence.

