Médico salva passageiro de avião usando Apple Watch da comissária de bordo

O Apple Watch, assim como outros bons smartwatches, são importantes para monitorizar as atividades desportivas dos utilizadores, gerir agendas, notificar os eventos, servir de despertador e... até salvar pessoas. Ok, os mais sensíveis dirão que salvar é exagerado, e têm razão, porque neste caso, de facto, não salvou; ajudou um médico a bordo de um avião a salvar a vida de um passageiro. E o Apple Watch nem sequer era da pessoa salva!

Rashid Riaz, um médico britânico de 43 anos que trabalha no Hospital do Condado de Hereford, em Inglaterra, ajudou a salvar a vida de um passageiro doente de um avião utilizando o Apple Watch de uma hospedeira de bordo.

O caso aconteceu num voo da Ryanair, de Birmingham, Inglaterra, para Verona, Itália, a 9 de janeiro, quando uma mulher de 70 anos ficou com falta de ar. Riaz interveio para ajudar a mulher depois de um membro da tripulação ter perguntado se havia um médico a bordo.

A mulher, que não está a ser identificada publicamente, não respondeu inicialmente às perguntas de Riaz, mas depois de saber que ela tinha um historial de problemas cardíacos, o médico pediu à hospedeira o seu Apple Watch para medir os níveis de oxigénio no sangue.

Riaz utilizou a aplicação Oxigénio no sangue, que se destina a "fins gerais de fitness e bem-estar", de acordo com a Apple. Segundo esta página, a aplicação "não se destina a utilização médica", mas neste caso foi útil. O médico pediu à tripulação da Ryanair uma garrafa de oxigénio que o ajudou a estabilizar a saturação de oxigénio da mulher até aterrarem em Itália.

Após a aterragem, a mulher recebeu assistência médica adicional e recuperou rapidamente.

Durante este voo, aprendi muito com a minha própria experiência sobre a utilização do dispositivo. É uma lição sobre como podemos melhorar as viagens a bordo [com] este tipo de emergência [através] de um aparelho básico que hoje em dia está facilmente disponível.