Renault 5 E-Tech: pintado com cores de futuro, o icónico R5 é a nova cara da revolução elétrica

O Renault 5 circula pelas estradas desde 1972, altura em que conquistou um público completamente novo: mulheres e jovens. Indo ao encontro da máxima "mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", a marca pintou o icónico modelo com as cores do futuro, eletrificando-o e entregando ao mercado um R5 E-Tech, pronto para aqueles que o recordam com um sorriso, mas, também, para as gerações mais novas, que expectam detalhes diferentes.

Por se tratar de um carro icónico, que tantas aventuras transportou, a equipa da Renault dedicou-se a perceber como poderia adaptar o R5 que todos conhecem a um veículo que o século XXI exige. O Pplware foi conhecê-lo a Paris e é, de facto, uma máquina que vai agitar vontades!

Detalhes do R5 E-Tech Dimensões e peso Comprimento: 3,92 m

Largura: 1,50 m

Distância entre eixos: 2,54 m

Saliência frontal/ traseira: 749 mm/ 633 mm

Distância ao chão: 145 mm

Peso: 1450 kg (versão de 52 kWh)/ 1350 quilos (versão de 40 kWh)

Capacidade da mala: 326 l Motores e baterias 70 kW (95 cv/ 215 Nm)

90 kW (120 cv/ 225 Nm)

110 kW (150 cv/ 245 Nm) Bateria de ião de lítio Comfort 52 kWh (autonomia até 400 km WLTP)

Urban 40 kWh (autonomia até 300 km WLTP) Carregadores 11 kW CA unidirecional para motor de 70 kW

11 kW AC bidirecional para motores de 90 e 110 kW

80 kW DC para motor de 90 kW

100 kW CC para motor de 110 kW Desempenho (versão 110 kW / 52 kWh) 0 a 100 km/h / <8 seg

80 a 120 km/h / <7 seg Velocidade máxima 150 km/h

Não podemos fugir às evidência e temos de começar pelo design, percebemos que a tarefa seria desafiadora, pois trata-se de um modelo cunhado pelos consumidores. A equipa responsável tinha, porém, muito por onde brincar. Numa abordagem "emotiva", a Renault adotou um estilo "retrofuturista", com cores vivas, faróis com um visual atrevido, luzes traseiras verticais, acabamentos coloridos no teto, entre outros.

Essencialmente, segundo a Renault, a ideia passou por entregar um R5 renovado, com os detalhes que as pessoas já conhecem, a par das exigências do século XXI e da transição elétrica.

Por exemplo, a grelha de ventilação no capô do carro original foi reinventada, por forma a acompanhar os tempos. Hoje, "é um indicador de carga na forma do icónico número 5": quando o condutor se aproxima do veículo, este acende-se, ilustrando a estreita interação entre o homem e a máquina.

Fazendo jus à modernidade, o Renault 5 E-Tech elétrico apresenta um grande ecrã tátil multimédia de 10" com uma interface luminosa e fluida.

O design gráfico e sonoro da sequência de boas-vindas foi desenvolvido em colaboração com o instituto Ircam, de música e som, e com Jean-Michel Jarre - o renomado artista, compositor e autor, pioneiro da música eletrónica e apaixonado por tecnologia, desenvolveu também as paisagens sonoras de bordo e o VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), um alarme externo emitido pelo carro em velocidades abaixo de 30 km/h para alertar os pedestres.

Plataforma elétrica de nova geração e única na Europa

Apesar do design dos veículos ser, geralmente, adaptado à plataforma na qual se vai erguer, neste caso, os engenheiros da Renault trabalharam ao contrário, desenvolvendo a plataforma com base no design que conquistou o coração de Luca de Meo: um mock-up em resina criado pelo departamento de Design Avançado.

O Renault 5 E-Tech elétrico é o primeiro veículo totalmente concebido sobre a AmpR Small, a nova plataforma da Ampere dedicada aos veículos elétricos do segmento B. Isto torna-o num veículo único com vantagens competitivas reais, incluindo piso plano, longa distância entre eixos (2,54 m), espaço interior e capacidade de bagageira otimizados (326 litros), centro de gravidade mais baixo e peso reduzido (menos de 1500 kg).

A plataforma AmpR Small também trouxe economias de escala em muitas áreas, sem comprometer os componentes elétricos ou tecnologias que são úteis aos consumidores. Através desta abordagem disruptiva, implementada pela primeira vez, a Renault conseguiu reduzir o tempo de desenvolvimento para apenas três anos.

Além disso, o Renault 5 E-Tech elétrico apresenta um novo carregador AC bidirecional compatível com as tecnologias V2L (Vehicle-to-Load) e V2G (Vehicle-to-Grid).

Este sistema pioneiro está prestes a ser amplamente utilizado, tornando o novo elétrico da Renault num verdadeiro ator do ecossistema energético, por via dos serviços da Mobilize, alimentando a rede com eletricidade livre de carbono. Assim, os utilizadores irão desfrutar de poupanças significativas nas suas contas de eletricidade.

Sob o capô, o motor do Renault 5 E-Tech elétrico é mais compacto do que os motores do Megane E-Tech elétrico e do Scenic E-Tech elétrico, nos quais também se baseia. Permanece fiel à 2tecnologia síncrona de rotor bobinado preferida da Renault". Por não possuir ímanes permanentes, não utiliza terras raras, reduzindo, assim, o seu impacto ambiental.

Com base na experiência dos seus antecessores em termos de durabilidade, o motor estará disponível com três potências: 110, 90 e 70 kW.

Renault oferece o "prazer da condução excecional" ao volante do R5 E-Tech

O Renault 5 E-Tech elétrico é um automóvel versátil, tanto em casa, como na cidade e na estrada, graças ao carregador AC de 11 kW, ao carregador DC de 80 ou 100 kW e à sua bateria de até 52 kWh. Estas características conferem uma autonomia de até 400 km WLTP.

Uma raridade no segmento de citadinos elétricos, pode até rebocar um reboque, com capacidade de reboque de 500 kg.

Exemplifica a Renault.

O R5 E-Tech elétrico é extremamente ágil, com uma suspensão dianteira otimizada e uma suspensão traseira multi-link. Emprestada dos segmentos de mercado topo de gama, esta proporciona um nível de aderência à estrada e desempenho anteriormente desconhecidos neste segmento.

É por via de tudo isto que a Renault promete "um prazer de condução excecional, sem comprometer o conforto".

R5 elétrico traz tecnologia na medida certa

O Renault 5 E-Tech elétrico assume-se como um automóvel de alta tecnologia repleto de inovações de ponta para proporcionar uma experiência a bordo única, com benefícios práticos para o conforto e a segurança do condutor e dos passageiros. Este modelo é, portanto:

Conectado - O R5 E-Tech elétrico conta com o sistema OpenR Link de nova geração com Google integrado, além de mais de 50 apps e serviços práticos, como um planeador de viagem elétrico.

Intuitivo e acolhedor - Com os serviços conectados da Google, o Renault 5 E-Tech elétrico estreia o Reno, um avatar interativo que é, também, um companheiro de viagem inteligente e útil. Desenvolvido pela Renault para levar aos clientes uma experiência elétrica mais agradável e intuitiva, o Reno tem verdadeira personalidade. Projetado para responder às dúvidas e comandos do utilizador, confere ao veículo uma assinatura relacional, empática.

Confortável - O conforto sonoro é otimizado com o sistema patenteado de isolamento acústico smart cocoon e um para-brisa acústico, um recurso emprestado de outros mercados. Para conforto térmico, uma bomba de calor económica poupa energia da bateria.

Seguro - Na vanguarda da segurança, o Renault 5 E-Tech elétrico apresenta ajudas à condução (ADAS) emprestadas de outros mercados, incluindo o controlo de cruzeiro adaptativo inteligente, que lê a estrada, e o Active Driver Assist, uma tecnologia de condução automatizada de nível 2.

Inclui, também, tecnologias inovadoras para facilitar o trabalho dos serviços de assistência em caso de acidente (Fireman Access, Pyroswitch e Rescue Code). O novo sistema de freio One Box reduz em metade o tempo de reação da frenagem automática. Por último, o Safety Coach apoia o condutor na redução do risco de acidentes.

Simples - O carregamento é mais fácil e inteligente com o Renault 5 E-Tech elétrico, graças à ampla gama de serviços oferecidos pelo ecossistema Mobilize: Mobilize Power Solutions para encomendar através da rede de concessionários Renault uma solução de carregamento para instalar na casa do cliente; e Smart Charge para oferecer carregamento doméstico inteligente a um custo menor.

Além disso, Charge Pass para aceder a mais de 600.000 pontos de carga públicos em 25 países europeus com um único cartão. Este sistema funciona em modo mãos-livres em muitos pontos de carregamento de rede DC compatíveis. Basta conectar o Renault 5 E-Tech elétrico para iniciar o carregamento e a faturação segura, sem cartão ou código, graças à função Plug & Charge.

Com o ambiente em mente, Renault quer um "vale elétrico europeu"

O Grupo Renault está empenhado em produzir o Renault 5 E-Tech elétrico – e a sua bateria – em França a partir do verão de 2025. Os veículos e as baterias serão produzidos na fábrica de Douai, que foi um dos locais de produção do Renault 5 original.

A partir do verão de 2025, o motor (máquina elétrica, redutor, eletrónica de potência) será fabricado em Cléon, e os módulos serão produzidos pela Douai Gigafactory (parceria Envision AESC).

Até 2030, a pegada de carbono dos módulos será 35% menor do que a do ZOE.

O Renault 5 E-Tech elétrico será construído no norte de França, recorrendo a um ecossistema compacto de fornecedores localizados num raio de 300 km do complexo ElectriCity. Este compromisso com uma produção local competitiva é a base para o desenvolvimento de um "vale elétrico europeu", especializado na cadeia de valor dos veículos elétricos. Desta forma, a Renault procura garantir empregos e reduzir a sua pegada ambiental.

Conforme recorda a Renault, o R5 foi o primeiro automóvel a reduzir o consumo de combustível abaixo da marca simbólica dos 5 litros/ 100 km a 90 km/h... e estava disponível numa versão elétrica já em 1974, com uma autonomia de 110 km.

Além disso, na altura, o icónico automóvel marcou, também, o início do eco-design, com uma cobertura feita de fibras naturais coladas para melhorar o isolamento acústico, o espaço interior, o design e o consumo de combustível. "Visionária até ao fim, lançou-se um desafio final em 1986, aventurando-se na economia circular com modelos Renault 5 recondicionados."

Este "espírito vanguardista" permanece vivo em toda a cadeia de valor do R5 E-Tech elétrico. Aproveitando a experiência da The Future is NEUTRAL, filial do Grupo Renault especializada na economia circular, e indo ao encontro dos compromissos da marca, o Renault 5 E-Tech elétrico alcançará um nível global de reciclabilidade de 85%, com 22% dos materiais retirados provenientes da economia circular, incluindo 41 kg de polímeros reciclados.

Os tecidos dos assentos serão feitos de material totalmente reciclado nos níveis de acabamento Techno e Iconic Cinq. Este último também incluirá materiais de origem biológica para o volante e isolamento interior.

Em breve, prometemos um ensaio deste icónico carro que ainda vagueia no sonho de muitos dos amantes das 4 rodas.