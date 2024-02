Google traz novas funcionalidades ao Android para este ser ainda mais produtivo

Tal como muitas das suas concorrentes, a Google também aproveitou o MWC 2024 para trazer novidades. Sendo esta dedicada maioritariamente aos smartphones e outros equipamentos próximos, todas as melhorias anunciadas foram focadas no Android. Descubra assim que novas funcionalidades chegam ao Android para o tornar ainda mais produtivo.

A Google não para e tem estado a melhorar o que oferece no Android. Mais do que o próprio sistema, as funcionalidades extra mostram a sua modularidade e como este pode ser elevado. As novidades são e podem agora ser vistas, chegando muito em breve.

Mantenha-se contactável enquanto se concentra na estrada

Com a ajuda da IA, o Android Auto pode resumir automaticamente textos ou conversas de grupo longas, enquanto conduz. O Android Auto também sugerirá respostas e ações relevantes, para poder num só toque enviar uma mensagem para partilhar o seu Tempo Estimado de Chegada (ETA) ou iniciar uma chamada.

Ouça legendas geradas por IA para as imagens

Com as legendas das imagens no Lookout no Android, o utilizador pode ouvir as descrições geradas automaticamente por IA das fotos, das imagens online e das imagens incluídas em mensagens. Esta nova funcionalidade foi desenvolvida para as comunidades com deficiências visuais e está a ser implementada, globalmente, em inglês.

Explore as redondezas com informações mais acessíveis dos locais

O suporte melhorado para leitura do ecrã para o Lens no Maps ajuda o utilizador a explorar as zonas à volta e a identificar locais como ATMs, restaurantes e estações de transporte público. A partir de agora é possível apontar a câmara do telefone para o local pretendido e o TalkBack lerá as informações do local em voz alta, tais como o horário de funcionamento, as avaliações ou as direções de como chegar a esse determinado local.

Dê feedback com marcações manuscritas no Docs

Com as marcações no Google Docs, agora pode adicionar anotações manuscritas ao Docs a partir do seu telefone ou tablet Android utilizando apenas o dedo ou a caneta. Com uma seleção de ferramentas de marcação à sua escolha, como diferentes cores da caneta e marcadores, o processo de revisão dos documentos e feedback é rápido, flexível e fácil.

Ouça sem interrupções no Spotify com os novos controlos de transmissão

O switcher de saída no ecrã inicial do Android já ajuda o utilizador a alternar facilmente entre os seus dispositivos ao reproduzir o YouTube Music – seja o altifalante do telefone, os auscultadores, as colunas inteligentes ou a TV. Agora também é possível com o Spotify. Então, quando estiver a utilizar o Spotify, o switcher de saída mostrará os dispositivos compatíveis com o Spotify Connect.

Visualize os seus dados de saúde, de bem-estar e da forma física num único local

Tenha uma imagem mais completa da sua saúde diretamente na aplicação Fitbit redesenhada através do Health Connect - através dos dados dos seus wearables e aplicações favoritas, tais como AllTrails, Oura Ring e MyFitnessPal. Na aplicação Fitbit no seu telefone Android, clique no separador Você, para ver os dados das aplicações conectadas junto aos dados do Fitbit. E no separador Hoje, pode ver dados como exercícios, passos, calorias queimadas, andares subidos e distância percorrida nas aplicações compatíveis com o Health Connect.

Tenha acesso aos bilhetes, cartões e muito mais diretamente no seu smartwatch

Com a Carteira da Google, agora, disponível nos smartwatch Wear OS, o utilizador pode aceder a cartões de embarque, bilhetes para eventos, cartão de clubes, cartões de fidelidade, entre outros diretamente no seu pulso. Escolha aos quais quer aceder para estarem sempre prontos a utilizar quando precisar.

Obtenha as rotas de transporte público por um olhar rápido para o seu pulso

Com as rotas de transporte público no Google Maps para Wear OS, o utilizador pode manter o seu telefone no bolso e olhar para o pulso para ter certeza que não perderá o autocarro, comboio ou barco. Consulte os horários de partida diretamente no smartwatch e obtenha instruções de navegação guiadas até ao destino. Se preferir o telefone, também poderá espelhar as instruções no relógio e navegar com as mãos livres.

Estas novas atualizações do Android chegam para ajudar o utilizador a simplificar o seu dia a dia. Permitem que este seja usado para fazer ainda mais, seja no smartphone, tablet, smartwatch com Wear OS ou num carro compatível com Android Auto.