Polestar inova e apresentou o seu smartphone com integração única com os carros elétricos

A Polestar tem estado a renovar a sua frota e a revelar novos carros elétricos, que em breve vamos ver nas estradas. Como outras marcas já o fizeram, quer também trazer alguns extras para os utilizadores e por isso apresentou agora uma novidade. Falamos do Polestar Phone, a nova proposta da marca e que terá uma integração única com os carros elétricos da marca.

Apesar de ter sido apresentado agora, o Polestar Phone tem sido alvo de muita informação já revelada no passado. Esta última semana foi muito ativa, com rumores e informações privadas a serem tornadas púbicas e para conhecimentos de todos.

Agora, a Polestar veio revelar o seu primeiro smartphone, que por agora está apenas disponível no maior mercado do planeta, a China. Este é, na verdade, o Meizu 21 Pro, com mudanças estéticas. Isto acontece porque tanto a Meizo como a Polestar, são detidas pela gigante automobilística chinesa Geely.

O dispositivo tem o SoC Snapdragon 8 Gen 3 presente, um ecrã OLED LTPO de 6,79 polegadas 1368x3192 120 Hz feito pela BOE e capaz de brilho máximo de 1.850 nits, um leitor de impressões digital ultrassónico no ecrã, 16 GB de RAM, 1 TB de armazenamento.

Conta ainda com um sistema triplo de câmaras na parte traseira (principal de 50 MP com OIS, ultra-wide de 13 MP, telefoto 3x de 10 MP com OIS), uma câmara selfie de 32 MP e uma bateria de 5.050 mAh com suporte para carregamento com fio de 80 W, carregamento sem fio de 50 W e reverso de 10 W.

O telefone tem classificação IP68 para resistência à poeira e água. Mede 164,98 x 74,42 x 7,98 mm e pesa 214g. Ele está a ser proposto apenas na cor Polestar White. As especificações são idênticas às do Meizu 21 Pro e a única forma de comprar este smartphone da Polestar parece ser através da app da marca.

É claro que o principal ponto de venda deste dispositivo é a sua forte integração com os carros Polestar. O UWB permitirá que se transforme na chave digital do carro. O mesmo aplica-se a um recurso de criação de imagens generativas da galeria de IA, uma função de entrada assistida por IA, bem como o Polestar Link para ligação perfeita com outros carros além do Polestar 4.