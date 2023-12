Dada a relevância da bateria num smartphone, a Google tem adaptado o Android para lhe dar ainda mais informação aos utilizadores. Este elemento tem ainda recebido melhorias para gastar menos energia e para ter uma vida útil maior. Uma das próximas novidades do Android neste campo poderá ser a informação do sistema quando o seu smartphone precisar de trocar a bateria.

Os utilizadores dos Pixel da Google têm acesso a informação relevante sobre a bateria dos seus smartphones. Com o Pixel 8 a ter um suporte garantido por 7 anos, a Google quer garantir aos utilizadores o máximo de informação para que estes possam gerir o estado dos seus equipamentos e agir em conformidade.

Uma dessa informação está focada na bateria e oferece já alguma informação essencial para os utilizadores. Falamos de dados sobre o ciclos de bateria, algo que pode ajudar os utilizadores saber em que ponto da sua vida útil a bateria do smartphone está.

Como a Google quer dar ainda mais informação, parece ir alargar o que oferece aos utilizadores. Neste caso, e do que foi já descoberto, numa atualização futura do Android os utilizadores vão ter acesso à informação detalhada sobre o estado da bateria do seu smartphone.

Esta será muito mais completa para os utilizadores e conseguirá ser interpretada pelo próprio sistema operativo. Na prática, isso permitirá saber quando a bateria está a chegar ao seu fim de vida e é hora de proceder à sua substituição da mesma.

Para além desta informação crítica e quase definitiva, o Android terá ainda mais interpretações sobre os dados presentes. Assim, e a qualquer momento, o utilizador poderá ter uma visão detalhada sobre o estado de saúde da bateria do seu smartphone e como progride a sua utilização ao longo do tempo.

Não há ainda uma data nem uma previsão aproximada para a chegada desta novidade da Google para a bateria. No entanto, espera-se que a mesma não tarde a ser revelada e assim surja numa próxima atualização do Android, eventualmente primeiro nos Pixel e mais tarde aberta a todos os fabricantes.