Desde cedo que a Microsoft limitou a instalação do Windows 11, ao obrigar à presença de alguns elementos no hardware presente. Esta não foi uma notícia bem recebida, ao limitar a utilização de algumas máquinas. Agora, tudo parece ter ficado mais simples, com uma simples mudança na lista de hardware suportado pelo Windows 11.

Os padrões definidos pela Microsoft para a utilização do Windows 11 não foram bem aceites pelos utilizadores. Apesar de serem lógicos, pelo menos no que toca à segurança e proteção, a verdade é que limitou os PCs onde este sistema pode ser instalado e usado.

Claro que a astúcia dos utilizadores levou a que rapidamente surgissem formas alternativas de contornar esses padrões mínimos. Ainda assim, e no que toca aos processadores suportados, a situação muda de figura. A lista existia, mas agora foi ajustada pela Microsoft e suporta ainda mais modelos de CPUs da Intel.

Pocessadores Intel Meteor Lake suportados Core 3 100U

Core 5 120U

Core 7 150U

Core Ultra 5 125H

Core Ultra 5 125U

Core Ultra 5 134U

Core Ultra 5 135H

Core Ultra 5 135U

Core Ultra 7 155H

Core Ultra 7 155U

Core Ultra 7 164U

Core Ultra 7 165H

Core Ultra 7 165U

Core Ultra 9 185H

Esta é uma lista novamente atualizada, dado que estes processadores já antes haviam sido apresentados como suportados. Ainda assim, e pouco tempo depois, acabaram por ser removidos e novamente deixara de por ser usados no Windows 11.

Curiosamente, a lista agora volta a ser novamente atualizada, recebendo mais uma vez todos os processadores que antes foram removidos. Ainda mais interessante é que apenas foram adicionadas propostas da Intel, tendo sido mantida a lista das propostas da AMD.

Pocessadores Intel Raptor Lake suportados Core i9-14900

Core i9-14900F

Core i9-14900HX

Core i9-14900K

Core i9-14900KF

Core i9-14900T

Core i7-14650HX

Core i7-14700

Core i7-14700F

Core i7-14700HX

Core i7-14700K

Core i7-14700KF

Core i7-14700T

Core i5-14400

Core i5-14400F

Core i5-14400T

Core i5-14450HX

Core i5-14490F

Core i5-14500

Core i5-14500HX

Core i5-14500T

Core i5-14600

Core i5-14600K

Core i5-14600KF

Core i5-14600T

Core i3-14100

Core i3-14100F

Core i3-14100T

Apo ser atualizada a lista com estas propostas da Intel, a Microsoft abre certamente a lista de suporte a muitos mais utilizadores. O Windows 11 alarga assim a sua pegada e pode ser usado em muitos mais PCs e assim abranger muitos mais utilizadores.

A lista de todos os processadores suportados, Intel e não só, está disponível no site da Microsoft, dedicado a esta informação. Mais uma vez a Microsoft mostra como pode auxiliar os utilizadores ao diminuir ou alterar os requisitos e assim abrir o Windows 11 a muitos mais utilizadores.