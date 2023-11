Quando o tiny11 chegou ficou provado que é possível alterar o Windows 11 de uma forma positiva e que o torna mais fácil de manter. Esta é uma forma simples de eliminar muitos dos extras desnecessários e que parece ser um suceso. O tiny11 foi agora atualizado e traz o Windows 11 ainda mais reduzido e sem extras para o utilizador.

Ainda que para muitos sejam necessários, há um conjunto de extras que outros utilizadores do Windows 11 dispensam e que se tornam até complicados de manter. É aqui que o tiny11 entra, para oferecer uma forma simples de emagresser o sistema da Microsoft, quer em termos de serviços e apps, quer em termos de espaço de disco ocupado.

Depois de mostrar as suas capacidades, o tiny11 foi agora atualizado para dar aos utilizadores as mais recentes novidades e atualizações do sistema da Microsoft. Estas são essenciais a vários níveis e assim esta nova versão era mito aguardada por todos os que estão a usar esta versão.

With a new, easier to understand naming scheme and a number of major improvements, tiny11 2311 is finally here! Based on the *actual* 23H2 release of Windows 11, the new release is a whopping 20% smaller than the old tiny11 23H2 image it replaces, while being even more functional pic.twitter.com/4Lcq40qKE7 — NTDEV (@NTDEV_) November 25, 2023

O tiny11 2311 é baseado na versão mais recente do Windows 11, a versão 23H2, e contém todos os novos recursos que a Microsoft introduziu. Aqui estão incluídos o Copilot (mas requer o download do Edge via winget, pois não há browsers pré-instalados), suporte nativo ao RAR, controlo deslizante de volume redesenhado, controlos RGB na app Configurações e muito mais.

Em comparação com a versão anterior do tiny11, a 2311 é 20% menor, permitindo que recupere ainda mais armazenamento no disco. Além disso, é totalmente funcional, o que significa que pode descarregar e instalar atualizações cumulativas para manter o PC seguro e receber melhorias futuras. Se quiser uma imagem ainda menor, o núcleo tiny11 requer apenas 3 GB de espaço em disco.

You can also enjoy from the new Windows 11 23H2 features like Copilot, but only if you want to have them! You just have to install Edge using Winget and voila, you have Copilot on tiny11!

It's all about choice! pic.twitter.com/OrqUV8kaNt — NTDEV (@NTDEV_) November 25, 2023

É também importante notar que tornar uma imagem do Windows 11 duas vezes menor que a original requer a remoção de muitos componentes. Aqui estão incluídos recursos relacionados com a Xbox. No entanto, de acordo com os programadores, descarregar um título da Xbox da Microsoft Store deve restaurar os recursos de jogo removidos. Também se pode adicionar o .NET 3.5 e idiomas adicionais, se necessário.

Esta é uma excelente alternativa para quem tem menos espaço em disco que o normal e que precisa de usar o Windows 11. O tiny11 pode ser descarregado diretamente deste link (da conta X dos programdores) e requer que os utilizadores tenham uma chave válida do sistema da Microsoft.