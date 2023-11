Vai poder usar o Assistente da Google sem o modo IA do Bard no Android

O Bard, a IA da Google, está a caminho do Android e em especial do Assistente deste sistema operativo. A Google revelou esta novidade quando apresentou ao mundo o novo Pixel 8 e muitos mais dispositivos, preparando o seu futuro. Agora, sabe-se que nem todos vão ter de usar esta IA, havendo um modo clássico para quem quiser algo menos inteligente.

A Google vai trazer o Bard para o Assistente

Tal como acontece com o ChatGTP no Copilot da Microsoft, também a Google quer trazer o Bard, a sua IA, para os seus serviços e os seus equipamentos. Esta é uma integração natural que dará aos utilizadores muitas mais funcionalidades e a uma ferramenta única para muitas situações.

Uma das muitas formas possíveis para alavancar a sua utilização é a integração do Bard com o Assistente da Google. Este colocará esta IA em muitos cenários interessantes, desde os smartphones com Android até a todas os outros dispositivos, como colunas ou dispositivos pessoais.

Thread -

• Choose between Assistant with Bard and the classic Google Assistant

• To use this feature, change to classic Assistant in Settings

• Not all of the classic Assistant settings will be available in Assistant with Bard.



Continued..

Claro que este passo é aceite e esperado por muitos, mas há utilizadores que o dispensam. Não querem ter de interagir diretamente com o Bard ou qualquer IA, mantendo o Assistente da Google mais básico e com acesso a apenas os comandos básicos do Android e a informação presente na Internet.

Nem todos precisam de usar a IA no Android

A Google sabe disso e por essa razão estará a preparar o seu Assistente para poder ser controlado pelo utilizador do smartphone. Este terá nas suas definições a possibilidade de escolher se quer o "Assistant with Bard" e o "Classic Assistant", com diferentes capacidades.

1. When "Assistant with Bard" launches for everyone, the old assistant will be called "Classic Assistant".



2. Not all features of the current Assistant will work with the "Assistant with Bard". So you have to choose between a fancy AI and current assistant. You can't have both. — AssembleDebug (@AssembleDebug) November 22, 2023

Naturalmente que este modo mais clássico não dará aos utilizadores todas as capacidades que o Bard poderá dar aos utilizadores. Mais que controlar o dispositivo, conseguirá obter e relacionar a informação disponível para ser ainda mais completo no que toca às respostas dos utilizadores.

Esta novidade é importante, ao mostrar que a Google quer dar aos utilizadores o controlo total sobre como o Bard é usado tanto no Android como em outros dispositivos. Quem não quiser ter a IA ao seu serviço poderá simplesmente desativá-la e assim ter acesso a um modo clássico e mais limitado.