Há muito que a Google procura um serviço para garantir a transferência simples de ficheiros e outros dados entre os smartphones Android e dispositivos de outros sistemas. Conseguiu isso com o Nearby Share, uma criação sua. Agora, e numa parceria com a Samsung, resolveu adotar o Quick Share e assim ter uma solução ainda mais integrada.

Quick Share: Google e Samsung juntas no Android

A Google tem aproveitado a CES 2024 para revelar novas funcionalidades e novas integrações para o Android. O seu sistema móvel tem crescido na sua oferta e continua a ser o sistema mais usado, pelo que necessita das ferramentas certas e que oferecem o máximo aos utilizadores.

Para provar e firmar isso mesmo, a gigante das pesquisas resolveu fazer mais uma parceria com a Samsung, um parceiro que nos tem trazido muitas novidades. Desta vez, o objetivo foi criar uma solução verdadeiramente unificada de partilha de ficheiros. É assim que de agora em diante, o Quick Share passa a ser o serviço padrão para o Android.

A Google garante que nada vai mudar em termos de gestão, dando ao utilizador todo o controlo sobre a visibilidade dos dispositivos e como e quando vai autorizar o receber de ficheiros e outras informações. Para além disso, está a trabalhar com muitos fabricantes de PCs para que esta solução esteja instalada de forma nativa e assim se torne uma ferramenta ainda mais universal.

Também muitas novidades a caminho do Chromecast

Além desta novidade, a Google também revelou que o Fast Pair vai dar um salto e passar a estar disponível no Chromecast com Google TV no próximo mês. Ao longo do resto do ano, o alargamento será ainda maior e será alargado para mais dispositivos Google TV. A ideia é garantir a mesma simplicidade de emparelhamento de headphones Bluetooth dos smartphones, mas nas TVs e outros dispositivos similares.

Por fim, a Google quer dar ainda mais ao Chromecast e permitirá transmitir conteúdo do TikTok do telefone para os dispositivos integrados com o Chromecast. É apenas o começo, pois em breve poderá transmitir vídeos ao vivo do TikTok para qualquer ecrã de maiores dimensões, com uma TV.

Depois do Android Auto e do Google Maps, chega agora a hora de revelar estas novidades. Tudo estará acessível em breve no Android e o Quick Share chegará aos smartphones já dentro de 1 mês. A mudança é grande, mas traz consigo muitas novidades que todos podem aproveitar.