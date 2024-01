Tempo de eleger a Team of the Year de EA SPORTS FC 24

2023 já está no espelho retrovisor e como tal, existe a tendência de fazer retrospectivas e avaliações das mais diversas ordens e origens. EA SPORTS FC 24 também as faz, pelo que se encontra a "concurso" a Team of the Year (Equipa do Ano) de 2024... desta feita, tanto no masculino como no feminino.

FIFA costumava apresentar a Team of the Year todos os anos e, apesar do jogo ter mudado de nome, EA SPORTS FC vai manter a tradição pelo que já foi comunicado que a eleição deste ano já está a decorrer.

Desta vez, e pela primeira vez, a concurso encontram-se tanto homens como mulheres pelo que a eleição poderá vir a revelar-se bastante interessante.

Dito isto, falta indicar que os nomeados para a Team of the Year incluem mais de 140 dos jogadores masculinos e femininos.

Entre as mulheres, encontram-se como candidatas as melhores jogadoras do mundo, que inclui claro, Sam Kerr, jogadora do Chelsea, Leicy Santos, jogadora do Atlético de Madrid, Trinity Rodman, e Selma Bacha, do Olympique Lyonnais, entre muitas outras.

Por seu lado, nos homens, a lista de craques inclui a estrela da capa do EA SPORTS FC 24, Erling Haaland, o avançado do Tottenham Hotspur, Son Heung-min, e também jovens estrelas como Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Florian Wirtz.

Mas para melhor perceberem o quilate dos diamantes candidatos à Equipa do Ano, sugiro-vos que deem uma olhadela aqui (para eles) ou aqui (para elas).

A votação já começou e terá o seu fim a 15 de janeiro, às 7h59. Os escolhidos para o XI TOTY serão revelados e estarão disponíveis no EA SPORTS FC 24 na sexta-feira, 19 de janeiro. Para o EA SPORTS FC Mobile a lista masculina da TOTY estará disponível no jogo a partir de 25 de janeiro (quinta-feira).

A votação da TOTY - Team of the Year já está em direto e os jogadores podem submeter os seus votos para o XI da TOTY masculina aqui e para o XI da TOTY feminina aqui.