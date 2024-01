CES 2024: Samsung e Tesla juntas para integração da SmartThings Energy

A CES 2024 é um campo fértil em inovação. Como tal, a Samsung e a Tesla juntaram esforços e anunciaram uma nova parceria para melhorar a experiência de energia nas residências. Esta aliança entre as duas empresas tem como objetivo ligar a plataforma SmartThings Energy aos produtos da empresa de Elon Musk, como o inversor Solar e a bateria doméstica Powerwall.

SmartThings Energy da Samsung em foco na CES 2024

No dia de abertura do Consumer Electronics Show (CES) 2024, realizada em Las Vegas, Estados Unidos, a Samsung apresentou um catálogo muito interessante de produtos. Além das inovações nos vários eletrodomésticos revelados, anunciou uma parceria com a Tesla na gestão da rede elétrica doméstica. A colaboração visa integrar dispositivos e baterias da Tesla ao aplicativo SmartThings Energy da Samsung.

Os clientes da Tesla Energy agora podem gerir e monitorizar o status de energia das suas residências não apenas através da aplicação da Tesla, mas também utilizando dispositivos SmartThings Energy e Samsung. Isso proporciona maior acesso e conectividade. Esta nova parceria representa um marco significativo para a Samsung Electronics, ampliando a disponibilidade da nossa solução para além dos eletrodomésticos.

Disse Chanwoo Park, vice-presidente executivo e responsável da equipa de desenvolvimento de IoT do Device Plartform Center da empresa.

Qual a vantagem de ter outro serviço a gerir as baterias Tesla?

Uma das vantagens desta parceria entre as duas marcas é que o SmartThings Energy passará a exibir várias informações ligadas ao consumo de energia, armazenamento e produção. Do mesmo modo, os clientes poderão prevenir-se contra situações de interrupções e cortes de energia devido ao uso da função Storm Watch.

Isso significa que, em eventos climáticos extremos, como tufões ou fortes nevascas, os utilizadores podem receber alertas através do SmartThings nas suas TVs e smartphones Samsung, além de terem também na app Tesla. Adicionalmente, os utilizadores conseguem ativar o Modo AI Energy antes e durante quedas de energia, permitindo a extensão da energia de reserva armazenada no Tesla Powerwall.

A Samsung afirma que esta integração mostra o seu compromisso em avançar no projeto Net Zero Hora, além de melhorar os equipamentos do SmartThings.

Na Tesla, estamos empolgados em aprimorar a capacidade dos nossos produtos para interagir com outros dispositivos e software inteligentes nas residências dos clientes. Recentemente, lançamos o FleetAPI, possibilitando que os programadores interajam com o Inversor Solar, soluções de carregamento de parede e nos nossos veículos. Estamos contentes que a Samsung tenha optado por ser um dos primeiros programadores, dada a sua posição de destaque na tecnologia de casas inteligentes para consumidores. Os clientes agora podem visualizar o status de ligação à rede em vários dispositivos e controlar de maneira inteligente o consumo doméstico para otimizar o uso de energia do Powerwall quando estiverem desligados da rede.

Disse Drew Baglino da Tesla.