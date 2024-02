É oficial: a Nvidia atingiu os 2 biliões de dólares em valor de mercado

A Nvidia está a viver aquela que será possivelmente uma das melhores fases da sua vida. E isto porque, tal como já se previa, a empresa das placas gráficas conseguiu finalmente atingir um incrível valor de mercado acima dos 2 biliões de dólares.

Nvidia atinge 2 biliões de dólares em valor de mercado!

Foi durante o dia desta sexta-feira (23) que a Nvidia conseguiu finalmente alcançar aquilo que já se previa que iria acontecer, ou seja, alcançou os 2 biliões de dólares em valor de mercado. Este marco acontece depois que a empresa de Jensen Huang conseguiu ultrapassar a Tesla como ação mais vendida da bolsa de Wall Street e também depois de ter anunciado os seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2024, onde destacou o aumento de lucro de 769% face ao ano de 2022.

Todo este sucesso e destaque da Nvidia se deve essencialmente ao hype da Inteligência Artificial, uma vez que a empresa tem dos melhores e mais poderosos chips dedicados a este segmento futurista.

Já na quinta-feira (22) a Nvidia conseguiu aumentar o seu valor de mercado em 277 mil milhões de dólares, sendo este o maior ganho diário já resgistado na bolsa de Wall Street. Como tal, já se previa que a manhã desta sexta-feira trouxesse uma grande notícia para a marca das GeForce RTX.

A Nvidia tem mesmo que agradecer ao setor da Inteligência Artificial por este ganho, até porque, segundo o seu último relatório financeiro, o segmento dos Data Centers é a maior fonte de lucro da empresa, sendo que no último trimestre, do total de 22 mil milhões de dólares em receita, 18,404 mil milhões de dólares vieram do mercado de Data Centers.

O que é certo é que, tal como indica a Reuters, a Nvidia saltou de 1 para os 2 biliões de dólares em apenas 9 meses, um período mais rápido do que outras empresas dos Estados Unidos e em menos de metade do tempo daquilo que demoraram demoraram as gigantes Apple e a Microsoft.