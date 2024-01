Dica: como apagar uma conta do Threads sem sair do Instagram

Agora pode optar por desativar uma conta do Threads sem afetar a sua conta do Instagram e também pode eliminar uma conta sem afetar ou sair do Instagram. Saiba como.

Quando a Meta, empresa do Facebook e outras redes sociais, lançou o Threads, a plataforma estava inteiramente ligada ao Instagram e, inicialmente, quando se ia apagar ou desativar uma conta na nova rede social, tinha-se o infeliz efeito secundário de apagar também a conta Instagram interligada.

Mas isso já não acontece. Agora pode optar por eliminar uma conta sem afetar a sua conta do Instagram e também pode desativar uma conta sem afetar ou sair do Instagram.

Como excluir/desativar uma conta do Threads, sem afetar o Instagram

Para isso, precisará de usar a aplicação mobile Threads, pois atualmente não parece haver opção na web para fazê-lo no computador.

1. Abra a aplicação no seu smartphone.

2. Clique no seu perfil no canto inferior direito.

3. Depois, clique no botão de menu no canto superior direito.

4. Agora, clique em "Conta".

5. Clique em "Desativar ou eliminar perfil"

6. Escolha entre "Desativar perfil" ou "Eliminar perfil" - nenhuma das opções terá impacto na sua conta do Instagram - "Aplicável apenas ao teu perfil do Threads".

Desativar o perfil significa que tudo será arquivado, mas se decidir voltar a juntar-se ao Threads numa data posterior, pode fazê-lo e retomar exatamente onde ficou. Nada disto tem impacto na sua conta do Instagram.

Apagar o perfil/conta fará exatamente isso, com a Meta a apagar o perfil e todas as publicações associadas à conta do Threads, mas sem afetar a sua conta do Instagram, que pode até partilhar o mesmo nome de utilizador.

Esta é uma funcionalidade relativamente nova, anunciada por mosseri, diretor do Instagram, no Threads (como é óbvio). Presumivelmente, também é possível ir na direção oposta e eliminar a conta do Instagram sem afetar a conta do Threads.

