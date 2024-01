Tesla baixa o preço do Model Y pela terceira vez no espaço de um ano

A Tesla espoletou uma guerra de preços entre as fabricantes de carros elétricos, tornando os seus modelos mais competitivos e apetecíveis, e deixando a concorrência a tremer. Agora, e pela terceira vez no espaço de um ano, a empresa de Elon Musk reduziu o preço do Model Y.

A Tesla tem andado a brincar com as suas tabelas de preços, motivando a compra dos seus modelos. Ao mesmo tempo, porém, (e em consequência) tem alimentado um descontentamento real entre os já proprietários e as fabricantes concorrentes.

Conforme recordado pelo Público, há um ano, o Model Y, que custava a partir de 49.990 euros, passou a custar 46.990 euros. Meses depois, em abril, uma nova baixa de preço colocou-o nos 44.990 euros.

Agora, e pela terceira vez no espaço de um ano, a Tesla voltou a cortar no preço base, descendo-o para 42.990 euros.

Esta redução deve-se, conforme partilhado num comunicado enviado à imprensa, ao "objetivo de acelerar a transição do mundo para a energia sustentável", tornando-a "mais acessível a mais pessoas".

Pretendemos atingir este objetivo através da alavancagem de processos de engenharia e fabrico originais, tornando as nossas operações mais eficazes em termos de tempo e custos. Ao transferir estes ganhos de eficiência para os nossos clientes, conseguimos fornecer um melhor produto e torná-lo mais acessível.

Mais do que isso, a Tesla estará à procura de ser a marca de elétricos mais vendida globalmente, numa altura em que se sente a pressão chinesa, especialmente exercida por marcas como a BYD.

Em 2023, a Tesla entrou para o top 10 dos ligeiros de passageiros com maior número de matrículas, tendo o Model Y sido o veículo elétrico mais vendido, em Portugal.