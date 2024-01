Apple Vision Pro: rumores sobre lançamento em Portugal e noutros países

Os óculos de realidade virtual Apple Vision Pro chegarão ao mercado norte-americano dentro de duas semanas. Contudo, um dos mais reputados leakers aponta para um lançamento internacional antes de junho. Em Portugal, parece que também teremos boas notícias em breve!

Este dispositivo da Apple, apesar de ser novamente um WOW na tecnologia, tem alguns pontos que são irritantes, um pouco vícios do passado. O primeiro é ter um preço fora do contexto deste mercado, outro é a dependência que a Apple quer passar ao utilizador, tal como passou com o iPhone, e o terceiro é o seu lançamento limitado. Basicamente uns utilizadores serão privilegiados, face ao restante planeta.

Em relação ao preço, já sabemos que só compra quem quer, que a Apple traz mais tecnologia, inovação que os concorrentes e que é forma de marcar o seu segmento. Em relação à dependência, isso tem muito que ver com o ecossistema e em como este preenche as necessidades do utilizador.

Por fim, a limitação que permite vermos alguns utilizadores a ter experiências novas, enquanto o resto do mundo tem de esperar. E quanto a isto já há algumas boas notícias.

Portugal vai receber os Apple Vision Pro até ao verão?

Como já foi anunciado, os Vision Pro entrarão em pré-encomendas esta sexta-feira, estando previsto que seja colocado à venda a 2 de fevereiro. No entanto, só estará disponível nos Estados Unidos.

Nos últimos meses, surgiram muitas dúvidas sobre quando seriam lançados noutros mercados e, quando pensávamos que seria no final do ano ou em 2025, Ming-Chi Kuo interveio, afirmando que chegarão a mais mercados antes da WWDC 2024. Ou seja, antes de junho.

A informação não foi confirmada pela Apple; veio do conhecido analista Ming-Chi Kuo, que, ao longo dos anos, tem tido alguns bons "furos informativos", apesar de também ter previsões totalmente ao lado da realidade. Portanto, devemos olhar para esta informação com a devida cautela. Apesar que o que Kuo diz não parece rebuscado.

Através do X (Twitter), Kuo dá-nos a retumbante manchete de que "é provável que a Apple lance os Vision Pro fora do mercado dos EUA antes da WWDC 2024". E é no seu blogue Medium que ele dá mais pormenores sobre os conflitos que a Apple tem de resolver para poder lançar os seus óculos internacionalmente.

Por um lado, recorda-nos as poucas unidades que serão produzidas este ano, que não deverão ultrapassar o meio milhão nesta primeira série. Aliás, é referido que poderão não haver para o lançamento mais de 80 mil par de óculos!

Por outro lado, Kuo fala em garantir que o processo de venda nos Estados Unidos corresponda às expectativas. Por último, Kuo recorda a importância da conformidade do produto com os regulamentos noutros territórios.

Além disso, Kuo afirma que na conferência de programadores de junho, a WWDC, a Apple irá oferecer novas informações e ferramentas aos programadores do visionOS, o software que corre nos óculos. Esta é mais uma razão pela qual o analista acredita que um lançamento internacional nos meses que o antecedem "seria benéfico".

Lançamento internacional, mas... igualmente limitado?

Sem querer diminuir as grandes expectativas e estragar a festa aos entusiastas, devemos dizer que Kuo não menciona em que países poderá ser lançado. Apenas menciona um lançamento fora dos Estados Unidos, mas sem especificar se se trata de um lançamento global como o do iPhone ou se será um lançamento faseado.

Podemos, portanto, ser otimistas e pensar que em países como Portugal, Espanha, França, ou Alemanha serão lançados nos próximos meses. Tendo um pouco de realidade nos factos, se houver uma limitação de unidades, e indo atrás da história, Portugal poderá não estar neste primeiro leque fora dos EUA. No entanto, como vimos em várias das últimas tecnologias, a Europa é muito importante e nós cá estamos.

Claro, sabemos que antes da Europa em geral, a Apple apostará no mercado do Canadá, Reino Unido, Austrália e pouco mais.

Em qualquer caso, continuaremos a aguardar notícias sobre este assunto e a ver se, de uma forma ou de outra, os Vision Pro poderão ser testados em Portugal (nem que seja indo a Espanha aguçar o apetite com uma pequena demonstração na Apple Store).

Para já, a única coisa certa é a informação oficial: serão lançados nos Estados Unidos dentro de duas semanas.