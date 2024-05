Novo bug do iOS 17.5 está a ressuscitar dos mortos fotografias antigas e apagadas

Nestas coisas das atualizações, a Apple por vezes tem um "lençol curto". Isto é, quando cobre a cabeça, descobre os pés. E depois de atualizar o iOS para corrigir uma série de erros, eis que um novo bug do iOS 17.5 está a trazer fotografias antigas e apagadas de volta dos mortos.

A Apple lançou o iOS 17.5 há apenas um dia e, embora a atualização não tenha trazido muitos recursos novos, o lançamento parece ter causado um novo bug.

Este erro está a fazer com que as fotografias antigas reapareçam, por vezes anos depois de terem sido apagadas.

Onde estão essas fotos que eram tidas como apagadas?

A notícia surge no momento em que as redes sociais se iluminam com uma série de relatos de fotos, algumas com mais de uma década, que aparecem na aplicação Fotografias como se tivessem sido tiradas hoje.

Depois de atualizar o seu iPhone, um utilizador disse que ficou chocado ao encontrar fotos NSFW antigas que eles excluíram em 2021 de repente aparecendo em fotos marcadas como recentemente carregadas no iCloud. Outros utilizadores também contaram histórias semelhantes. “O mesmo aqui”, disse um Redditor. “Tenho quatro fotos de 2010 que continuam a aparecer como as últimas fotos carregadas no iCloud. Já as apaguei várias vezes.

Atualmente, não existe nenhuma indicação da razão pela qual isto acontece ou o que as pessoas podem fazer para resolver o problema.

Os relatos de pessoas que apagaram as fotos que reaparecem, mas que voltaram a aparecer, sugerem não haver muito que possa ser feito até que a Apple apresente uma solução.

A Apple ainda não comentou o problema, mas isso pode muito bem mudar nos próximos dias. Se está a sofrer com este problema, tudo o que pode fazer é aguardar e esperar que a Apple corrija o que quer que tenha quebrado com o iOS 17.5.