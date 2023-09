Apple lança o iOS 17.0.2 e o iPadOS 17.0.2! Instale já…

Ainda não se passaram meia dúzia de dias desde a última atualização e já a Apple tem novas atualizações para instalar. Trata-se do iOS 17.0.2 e o iPadOS 17.0.2. Instale já...

iOS 17.0.2 e iPadOS 17.0.2 resolve problema de transferência de dados...

A Apple tem já disponível uma nova versão do iOS para iPhone e do iPadOS para o iPad. No caso do iOS 17.0.2, a Apple diz que esta versão resolve um problema que podia impedir a transferência de dados diretamente de outro iPhone durante a configuração.

De relembrar que no caso do iOS 17.0.2 a Apple já tinha lançado disponibilizado esta versão, esta semana, mas apenas estava disponível para iPhone. A empresa da maça refere que o iPadOS 17.0.2 resolve o mesmo problema da transferência de dados diretamente de outro iPad durante a configuração.

Além do iOS 17.0.2 e o iPadOS 17.0.2 está também disponível o watchOS 10.0.2 (compilação 21R371), que Está disponível para o Apple Watches Series 9 e Ultra 2.