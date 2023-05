Polícia de Nova Iorque incentiva as pessoas a usar um AirTag dentro do carro

A Apple conseguiu desenvolver um dispositivo de localização que conta com milhões de iPhones capazes de triangular o local onde se encontra o objeto perdido e agarrado ao AirTag. Este dispositivo e a gigante Rede Encontrar (Find My) são sugestão da polícia de Nova Iorque para ajudar os utilizadores e também as forças de segurança.

Use o AirTag para ajudar a polícia

É um facto que o AirTag é uma ferramenta curiosa que pode facilitar a nossa vida em determinadas circunstâncias.

Por exemplo, nas bagagens é cada vez mais importante para sabermos onde para a nossa mala. Nas chaves do carro, da casa, agarradas aos objetos mais precisos e até dentro do nosso carro. Seguramente que fará toda a diferença. Recentemente, foi importante para descobrir a carteira!

No entanto, a mais recente funcionalidade proposta por algumas autoridades norte-americanas vai muito para além do esperado.

A polícia de Nova Iorque está a encorajar os cidadãos a esconderem um AirTag nos seus carros para resolverem os roubos. Assim, o dono do carro passaria a ser um agente ativo na investigação, podendo mesmo assumir aquela que seria a missão da polícia.

Neste tweet partilhado pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque, pode ler-se o seguinte:

O século XXI exige um policiamento do século XXI. Os AirTags no vosso carro vão ajudar-nos a recuperar o vosso veículo se for roubado. Utilizaremos os nossos drones, a nossa tecnologia StarChase e o bom e velho trabalho policial para recuperar em segurança o seu carro roubado. Ajude-nos a ajudá-lo, obtenha um AirTag.

A mensagem vem acompanhada por um vídeo promocional desta nova forma de ajudar a polícia... ou fazer o trabalho dela!

O que estamos aqui a ver é um novo meio de policiamento agora proposto pela própria autoridade. O foco está mesmo nos AirTags e não num dispositivo da gama, que poderia incluir outras marcas, como a Samsung, Tile, Chipolo, entre outros parecidos do mesmo segmento.

Esta eventual discriminação poderá ter a ver com a qualidade da plataforma que a Apple disponibiliza e com a abundância de iPhones no mercado americano. A acompanhar o vídeo, a mensagem é clara, a polícia trata de recuperar e não incentiva de todo à veia detetive de cada um dos "roubados". Isto porque, como vimos recentemente, as coisas podem acabar muito mal.