Dica: como converter fotografias Live em vídeos no iPhone e iPad

Um dos truques mais interessantes disponíveis na aplicação Fotografias do iPhone e iPad é a capacidade de converter uma série de Live Photos selecionadas num vídeo. Isto é particularmente útil se quiser enviar vários momentos da sua viagem para os seus amigos sem precisar de utilizar uma aplicação de terceiros. Portanto, descubra hoje como fazê-lo.

Como converter fotografias Live em vídeos no iPhone e iPad

Talvez queira utilizar o vídeo produzido como uma apresentação de diapositivos portátil, para importar para uma aplicação de edição de vídeo, para converter num gif ou para as redes sociais, por exemplo. As possibilidades são muitas.

É necessário um iPhone ou iPad com uma versão do iOS ou iPadOS recentes para ter esta funcionalidade, uma vez que os dispositivos e versões anteriores não a possuem, infelizmente.

Mas caso esteja atualizado no ecossistema, pode transformar qualquer número de Live Photos num vídeo de forma rápida e fácil a partir do seu dispositivo:

1. Abra a aplicação "Fotografias" no iPhone ou iPad.

2. Clique em "Selecionar" e, de seguida, escolha as fotografias que pretende converter num vídeo.

3. Com as várias fotografias selecionadas, clique no ícone dos três pontos (...).

4. Clique em "Guardar como vídeo".

Aparecerá uma mensagem a dizer "A guardar..." no ecrã.

Quando terminar, o vídeo das fotografias selecionadas será criado e localizado na aplicação Fotografias.

Nota: Lembre-se de que tem de selecionar Live Photos para ter a opção de criar um vídeo a partir delas.

Pode agora colocar o seu vídeo nas redes sociais como o TikTok, Instagram, X, Facebook, WhatsApp, ou qualquer outra que lhe agrade.

Como pode ver, não se trata de algo particularmente complexo, mas, tal como tantas outras funcionalidades disponíveis no iPhone ou no iPad, pode não ter conhecimento delas.

Uma funcionalidade nativa para converter fotografias em vídeo é certamente uma dessas funcionalidades, por isso, agora que sabe que existe, utilize-a e divirta-se.

