Apresentado há poucos dias, o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro geraram um interesse grande nos potenciais utilizadores. Com a sua chegada ao mercado, e com a consequente utilização, um problema foi descoberto. O iPhone 15 Pro aquecia anormalmente, mas a Apple veio agora reconhecer o problema e falar numa potencial solução.

Este ano não parece ter corrido da melhor forma a chegada do iPhone. O novo modelo do smartphone da Apple tem mostrado alguns problemas que naturalmente não eram esperados numa proposta com esta suposta qualidade e preço.

O problema que mais está a ser relatado é mesmo um aquecimento anormal nos modelos do iPhone 15 Pro. As queixas têm-se acumulado, com os utilizadores a repetirem sempre o ponto de que este smartphone chega a ficar impossível de ser usado.

Neste contexto, a Apple parece ter já marcado uma posição e veio a público falar deste problema. A gigante de Cupertino reconheceu haver mesmo uma situação anormal com o iPhone 15 Pro. Ao mesmo tempo, refere também questões associadas a software e a apps presentes.

Identificamos algumas condições que podem fazer com que o iPhone aqueça mais do que o esperado. O dispositivo pode ficar mais quente durante os primeiros dias após a configuração ou restauração do dispositivo devido ao aumento da atividade em segundo plano. Também encontramos um bug no iOS 17 que afeta alguns utilizadores e será corrigido numa atualização de software. Outro problema envolve algumas atualizações recentes de aplicações de terceiros que sobrecarregam o sistema. Estamos a trabalhar com esses programadores em correções em processo de implementação.

Como sempre, a Apple foi parca nas palavras e não apresentou uma causa concreta para o problema. Ao mesmo tempo, o próprio iOS parece ter de ser atualizado, algo que acontecerá em breve com a versão 17.1, que está já em testes junto do público.

Do que é revelado nas redes sociais e até em canais de suporte da Apple, o problema do iPhone 15 Pro poderá ter várias causas. Há quem argumente que a origem está no titânio usado para criar este smartphone, e que impede o seu arrefecimento, e há também quem aponte para problemas claro nas apps presente.

O que é certo é que a Apple já tem o problema a ser avaliado e em breve surgirá uma correção, que chegará via uma atualização. Espera-se que o problema fique eliminado e que o iPhone 15 Pro possa finalmente ser usado em pleno, sem o modo de aquecer de forma anormal.