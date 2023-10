Uma das queixas mais recorrentes nos carros elétricos é o ruído que alguns dos elementos fazem. A Tesla tem procurado combater este problema com algumas soluções engenhosas. Com o novo Model 3 Highland, a Tesla voltou a criar algo único, para assim reduzir o ruído do vento e da estrada.

Ao não ter um motor a combustão presente, os carros elétricos são mais propensos a que se detetem todos os pequenos ruídos presentes. Este é um problema que os fabricantes procuram resolver, com alterações simples e mínimas, mas com resultados interessantes.

A Tesla tem sido uma das empresas que mais tem investido nesta área, com uma procura constante para tornar os seus carros elétricos mais silenciosos. Chegou a trabalhar com fabricantes de pneus para desenvolver técnicas de isolamento que ajudassem a reduzir o som na estrada e criou várias técnicas nos seus veículos ao longo dos anos.

Elon Musk já tinha revelado que o Model 3 de 2019 foi o primeiro com essas melhorias. Não revelou explicitamente nenhuma estratégia, mas a melhoria das vedações de portas e janelas foi provavelmente uma das maneiras pelas quais Tesla reduziu os sons. A Tesla também usou o Cancelamento Ativo de Ruído Rodoviário em veículos Modelo S e Modelo X já em 2021 .

Testing the upgraded Model 3 in Shanghai



Our goal is to increase the size under the curve of customer happiness—for example, Model 3 now has double-pane glass all around the vehicle, helping to significantly reduce road & wind noise



We've also added frequency selective… pic.twitter.com/7UL3JGubgk