Carro autónomo Cruise atrapalha equipas de emergência após tiroteio nos EUA (vídeo)

O vídeo parece mostrar um grave problema na iniciativa de colocar carros robotáxis nas estradas. Num caso de emergência que obrigue à alteração na dinâmica do trânsito, estes veículos autónomos podem ser um perigo, ao bloquear a passagem de socorro. Está lançada a discussão!

O caso envolve um veículo robotáxi da empresa americana Cruise que, segundo as autoridades, estava a bloquear os socorristas enquanto estes tentavam aceder ao local de um tiroteio em massa no Mission District de São Francisco na noite de sexta-feira. A inatividade do veículo levantou preocupações sobre a capacidade de os robotáxis poderem ser de facto seguros, até em momentos de emergência.

Confrontada com o problema, a empresa responsável pelo carro afirmou que o veículo nunca obstruiu o acesso ao local do crime, em São Francisco, apesar de a polícia ter afirmado no vídeo que ele havia bloqueado os socorristas.

O que se passou ao certo?

Segundo os relatos, as equipas de emergência estavam a responder a um tiroteio na 24th Street, pouco depois das 21h00, no qual nove pessoas ficaram feridas. Num vídeo publicado no Twitter, um carro autónomo da Cruise é visto na estrada quando um agente se aproxima e diz que está "a bloquear a emergência médica e os bombeiros. Tenho de o tirar daqui agora". Em comunicado, a Cruise refuta estas acusações.

O nosso carro parou inicialmente quando se aproximava de um local de emergência ativo, depois fez inversão de marcha e encostou. Durante este tempo, todos os veículos, incluindo os veículos de emergência, puderam circular à volta do nosso carro.

Referiu um porta-voz.

A Cruise não respondeu diretamente às perguntas sobre o tempo que o carro esteve no local. Um porta-voz disse ao San Francisco Chronicle que uma faixa de trânsito estava aberta ao lado do carro. Um funcionário retirou o veículo passados 30 minutos do incidente, disse a empresa.

Já um porta-voz do departamento de polícia de São Francisco disse que o departamento está "ciente" do incidente que envolveu um veículo autónomo e está "a investigar ativamente", sem deixar mais detalhes.

Péssimo timing para os robotáxis

O incidente ocorre no momento em que as autoridades locais e estaduais levantam questões mais amplas sobre se os veículos autónomos podem responder com segurança a situações imprevisíveis. A Cruise, que pertence à General Motors, e a sua concorrente Waymo, operada pela Alphabet, estão a pedir autorização para operar robotáxis 24 horas por dia em São Francisco.

Atualmente, a Cruise está autorizada a exercer o seu serviço de táxi sem condutor entre as 22h00 e as 06h00 em algumas zonas da cidade. A Waymo só pode fazer o mesmo se um condutor de segurança estiver no carro. Contudo, a comissão de serviços públicos da Califórnia está a considerar a possibilidade de alargar as permissões tanto para a Cruise como para a Waymo.

Segundo informações, no próximo dia 29 de junho, a comissão vai votar a aprovação de projetos de resolução que permitirão às empresas comercializar o serviço de viagens de robotáxi em São Francisco. No entanto, apesar da promessa de melhorias e novas medidas de acessibilidade, estas plataformas têm opositores.

No caso que ocorreu em São Francisco, vários funcionários municipais argumentaram que os carros reagem frequentemente de forma imprevisível em situações novas. A agência municipal de transportes de São Francisco, a autoridade de transportes do condado de São Francisco e o gabinete da autarquia que gere as opções dedicadas à Acessibilidade rejeitaram novos esforços para expandir o serviço de robotáxi.

Defenderam a expansão gradual do serviço de robotáxi e afirmaram que os carros autónomos devem provar que podem funcionar nas "circunstâncias mais exigentes sem comprometer a segurança, a equidade, a acessibilidade e a capacidade das ruas" antes de receberem uma aprovação generalizada.

A cidade tem provas de "dezenas - talvez centenas ou milhares - de incidentes" em que carros autónomos bloquearam o trânsito, conduziram de forma errática ou interferiram com veículos de resposta a emergências, afirmaram os funcionários.

A Associação de Trânsito da Califórnia também manifestou preocupação com os incidentes em que carros autónomos bloquearam veículos de trânsito e equipas de emergência. A associação apontou para duas questões distintas no ano passado, uma em que um veículo Cruise obstruiu um camião de bombeiros a caminho de um incêndio de três alarmes e outra quando um carro Cruise passou por cima de uma mangueira de incêndio durante um incêndio ativo.