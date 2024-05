Pequeno conserto estético de um Rivian custou 21 mil dólares. Está aceso o debate!

Aquando da compra de um carro, são muitos os elementos a considerar, pesando uns mais do que outros, dependendo do futuro proprietário. A manutenção e reparação, por exemplo, são fatores relevantes. O dono deste Rivian R1T contou, no Reddit, que um conserto simples, após um pequeno embate, custou 21 mil dólares.

No Reddit, o dono de um elétrico Rivian R1T partilhou que um camião embateu contra si, provocando um amasso no seu veículo, enquanto estava estacionado. O impacto não terá afetado a estrutura do veículo, tratando-se de um problema puramente estético.

No entanto, conforme relatou, os custos associados ao conserto do carro foram surpreendentemente elevados. No Reddit, os comentários não demoraram a acender um debate relativo aos custos de reparação de veículos, nomeadamente elétricos.

Segundo mostrado pelo utilizador, as peças a serem substituídas custaram 4580,95 dólares. Contudo, o recibo totalizou mais de 21 mil dólares. Além dos quase dois mil de taxa, a conta incluiu, também, as horas de trabalho que terão sido dedicadas ao veículo: 120 $/h para a carroçaria e os acabamentos, 165 $/h para o trabalho estrutural, e 195 $/h para o trabalho mecânico.

Contas feitas, grande parte do custo de reparação foi para custos de mão de obra.

Conforme contado, não foi o proprietário do Rivian a pagar os mais de 21 mil dólares, pois o responsável pelo embate assumiu os custos. Contudo, não foram poupadas críticas ao valor apresentado.

Os custos de reparação parecem estar a constituir um problema que desagrada aos proprietários de carros elétricos. Recorde-se que, em janeiro, a gigante Hertz anunciou que ia vender cerca de 20 mil elétricos e optar por veículos movidos a gasolina, entre outros motivos, pelas despesas mais elevadas relacionadas com colisões e danos com os veículos elétricos.

Leia também: