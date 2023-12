MEO, NOS e Vodafone estÃ£o com problemas. O que se passa?

As operadoras nacionais MEO, NOS e Vodafone estão com problemas recorrentes. Os clientes têm vindo a reportar várias falhas no Down Detector. Mas afinal o que se passa com as operadoras nacionais?

Até ao momento ainda não há nenhuma informação oficial. Contactadas pela Agência Lusa, as operadoras não comentaram a existência de problemas. No entanto, acedendo ao serviço DownDetector facilmente se percebe que os clientes estão com problemas nas comunicações, em especial nas comunicações móveis.

No caso da MEO, o número de queixas tem vindo a acentuar-se, com um pico de mais de 340 por volta das 12:30. As reclamações chegam um pouco de todo o país.

No caso da NOS, os problemas começaram a ser registados já no dia de ontem. Hoje também há registo de problemas que afetam principalmente a rede móvel da operadora.

Relativamente à Vodafone, registaram-se mais de 600 registos no período do almoço de hoje.

Como referido, até ao momento ainda não há informação do que está a acontecer. Iremos atualizar esta notícia assim que tivermos informação recente.