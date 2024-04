Os satélites Starlink da SpaceX têm câmaras?

A SpaceX já lançou perto de 6 mil satélites de internet Starlink. Cada um mede cerca de 3 metros de largura e 2 de comprimento, pesando aproximadamente 260 kg. Portanto, são pequenos e cobrem praticamente todo o planeta. Há dias, apareceram imagens captadas por estes satélites do eclipse que ocorreu sobre os EUA. Recebemos no Consultório a pergunta se estes satélites têm câmara de filmar ou fotografar. Será que têm?

Na passada segunda-feira, um eclipse solar total foi visível na América do Norte, numa faixa de território que abrange dezenas de milhões de pessoas. Enquanto para uns o fenómeno durou três minutos, para outros durou quatro. Mas as imagens que povoaram a internet são muitas e fantásticas.

Há partilha de fotos, vídeos e algumas entidades, como a NASA ou a SpaceX, partilharam o acontecimento de pontos de vista fora da Terra, como aconteceu com os vídeos da Estação Espacial Internacional e dos satélites Starlink.

Mas os satélites Starlink têm câmaras?

Em 2022, a Starlink atingiu oficialmente os sete continentes depois de o serviço ter ficado disponível na Antártida. Como tal, nos céus de praticamente todo o mundo, circulam os satélites que fornecem internet aos clientes Starlink.

Algumas pessoas ficaram na dúvida se os satélites tinham câmaras depois de verem esta imagem:

Na verdade, cada satélite Starlink possui duas câmaras especializadas para observar as estrelas. Usando estas câmaras e um catálogo de estrelas, o computador a bordo pode determinar com precisão a orientação do satélite no espaço.

Normalmente, os monitorizadores de estrelas não são câmaras de resolução extremamente alta, mas são um hardware muito bom em alguns outros aspetos - porque precisam de produzir uma imagem nítida das estrelas mesmo quando há objetos muito mais brilhantes no campo de visão (Lua, por exemplo).

E poderão estas câmaras estar a "vigiar" a órbita terrestre?

Em princípio, utilizando estas câmaras, seria possível tirar fotografias de qualquer coisa com resolução média, se o computador fosse programado adequadamente - mas normalmente estarão ocupados a tirar fotografias das estrelas cerca de 10 vezes por segundo.

É importante notar que estas câmaras não são utilizadas para fins de observação da Terra ou para fornecer serviços de imagem. A principal função das câmaras a bordo dos satélites Starlink é apoiar as operações e manutenção da constelação de satélites. No entanto, elas, como foi já mostrado, conseguem dar uma perspetiva da Terra com algum detalhe.

A marca Starlink abrange bens e serviços de “monitorização eletrónica das condições ambientais e atmosféricas através de satélites e sensores; serviços de deteção remota, nomeadamente, levantamento aéreo através da utilização de satélites”. Portanto, no futuro, algumas destas áreas poderão ser implementadas e tirar proveito dos milhares de câmaras que estão presentes na rede global Starlink.