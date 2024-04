Autopsy Simulator, e o nome diz tudo

Eis um jogo cujo nome diz tudo: Autopsy Simulator. Pois bem! Autopsy Simulator trata-se de um jogo que simula autópsias. Parece algo francamente mórbido mas trata-se de uma profissão bastante importante. Venham ver mais...

Os Woodland Games e a equipa de desenvolvimento Team17 Digital (Hell Let Loose) anunciaram que o seu próximo jogo, Autopsy Simulator, um simulador médico com fortes influências de horror.

O jogo será lançado no próximo dia 9 de Maio deste ano, para PC.

Assumindo o papel de um patologista inexperiente, os jogadores podem esperar uma atmosfera perturbadora e com detalhes bastante impressionáveis enquanto desvendam os mistérios por trás de cada autópsia.

Em Autopsy Simulator os jogadores irão participar em autópsias e dissecarão corpos para descobrir as suas causas de morte. E atenção. Segundo os Woodland Games, houve uma tremenda preocupação em fazer com que os corpos apresentados no jogo, se encontrem o mais realisticamente e anatomicamente perfeitos, possível.

Cada morte e cada falecido tem uma história para contar! Os jogadores navegarão pelos mistérios que cercam cada corpo, munidos de ferramentas baseadas na realidade, arquivos de casos detalhados e procedimentos precisos criados em colaboração com especialistas forenses do mundo real.

O Modo standalone (ou modo carreira) intitula-se de Dead Memories e permite aos jogadores experimentar a história assustadora de Jack Hanman emquanto viajam através do horror psicológico dos demônios pessoais de Jack. O modo história oferece uma combinação única de simulação e terror, com uma mecânica de jogo envolvente e momentos de arrepiar.

