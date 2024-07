Little Big Adventure – Twinsen’s Quest anunciado pela Microids

A icónica editora francesa Microids, anunciou recentemente o lançamento de Little Big Adventure - Twinsen’s Quest. Trata-se de um remake de um jogo doutras épocas que fez história.

É verdade! A equipa francesa da Microids, anunciou recentemente o lançamento de Little Big Adventure - Twinsen’s Quest, um jogo que traz velhas e boas recordações certamente.

Sendo um remake do original Little Big Adventure de 1994 (criado por Frédérick Raynal, responsável também por Alone in the Dark), Twinsen’s Quest promete trazer toda a magia que então fascinou milhares de jogadores nos PC, com melhorias e inovações possíveis pelas novas tecnologias e hardware.

Com uma nova direção artística, uma jogabilidade moderna e uma seleção de músicas totalmente novas compostas por Philippe Vachey, este remake tenta recuperar toda a magia do jogo original ao mesmo tempo que incorpora todo o know-how e capacidades de processamento atuais.

Os jogadores terão a possibilidade de redescobrir o mundo encantador do planeta Twinsun enquanto mergulham numa narrativa emblemática e envolvente e exploram níveis que foram redesenhados para apresentar uma maior fluidez.

Little Big Adventure - Twinsen's Quest promete atrair tanto os nostálgicos fãs que jogaram o original, como novos jogadores, com todo o seu charme intemporal.

A história se passa num pequeno planetóide com dois sóis, onde quatro espécies coexistiam em perfeita harmonia... até o dia em que o Dr. Funfrock, um cientista brilhante, inventou a clonagem e o teletransporte, gradualmente colocando todos os habitantes sob seu controlo total.

Os jogadores controlam Twinsen, um cidadão modelo que da noite para o dia se torna num fugitivo, perseguido pelos capangas do Dr. Funfrock.

Ao longo de uma aventura épica, que atravessa várias ilhas (agora num formato open-world), o jogador tenta procurar incansavelmente outros rebeldes e dessa forma, formar uma rede subterrânea para acabar com a ocupação dos clones. Armado com uma misteriosa Bola Mágica, que se vai tornando cada vez mais poderosa, só nós poderemos ser capazes de derrubar os poderes agora reinantes...

Little Big Adventure - Twinsen’s Quest será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC neste Outono.