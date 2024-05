Chromatic Memories, uma novela visual a caminho do PC

Encontra-se prestes a ser lançado Chromatic Memories, uma novela visual que promete "mexer" com os jogadores. Venham conhecer mais sobre este jogo que aparenta ser bastante interessante.

A cargo dos estúdios indie espanhóis Perla Oculta, encontra-se Chromatic Memories. Trata-se de uma novela visual que os PCs vão receber no próximo mês e que parece ter bastante potencial, para os fãs do género. O jogo será lançado a 19 de Junho para PC, via Steam.

A história de Chromatic Memories, baseia-se no tema das memórias e do nosso passado, aliado a um tema bem atual: a tecnologia e sua importância no dia-a-dia.

Num mundo onde a tecnologia tornou possível "mexer" na mente das pessoas, o jogo introduz aqueles que denomina de "pintores de memórias" que podem aceder aos cérebros das pessoas e alterar ou mesmo apagar, as suas memórias.

O conta a história de Nayara que um dia acorda e sente que algo está errado com ela. Cedo se apercebe que faltam alguns itens em sua casa e que existem coisas fora do lugar mas que, no entanto, não se consegue se lembrar do que lhes fez.

Não demorará muito até Nayara descobrir que, como "pintora de memórias", ela própria tem apagado as suas memórias do passado. Agora, Nayara vai embarcar numa jornada para descobrir o que estava ela a tentar esconder para sempre.

Para isso, terá de mergulhar bem fundo no seu passado, o que a levará a conversar com pessoas que estiveram presentes em algumas dessas memórias e terá de reunir informações que a ajudarão a resolver este mistério.

Após a descoberta de todas as informações sobre determinada memória, Nayara terá de juntar todas as peças até que todas elas façam sentido e desbloqueiem novos passos na sua investigação.

Em Chromatic Memories, Nayara terá ainda a capacidade de vincular memórias específicas a emoções e até mesmo a diferentes momentos no tempo. Graças ao uso de pigmentos, Nayara poderá criar novas cores por meio de minijogos que permitirão aos jogadores relembrar melhor certas passagens de sua vida ou visitar eventos que aconteceram no mesmo local, mas em momentos diferentes.

Até mesmo procurar contatos de pessoas com os quais não teve contatos recentemente o que a ajudará a redescobrir velhos amigos que podem ser a chave para a sua súbita perda de memória.

Chromatic Memories será lançado a 19 de Junho para PC, via Steam.