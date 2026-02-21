Preparem-se pois… Here Comes The Swarm

Dos estúdios indie CableHook Games, chega em breve Here Comes the Swarm. Um jogo de estratégia peculiar que promete fazer as alegrias dos adeptos deste tipo de jogos.

Here Comes The Swarm é um jogo de estratégia que aborda a jogabilidade de Tower Defence mas, com algumas nuances.

O jogo combina elementos clássicos de estratégia em tempo real com a pressão da necessidade de sobrevivência e a liberdade tática disponibilizada por um sistema de pausa. Here Comes the Swarm desafia os jogadores a construir, gerir e defender aldeamentos enquanto se preparam para os defender de uma invasão alienígena, que apresenta uma mente coletiva impiedosa.

No jogo, a nossa base apresenta-se como o último bastião da humanidade, pelo que deveremos lutar pela sobrevivência a todo o custo. Para tal, o jogador terá de recolher recursos, construir as suas edificações e defesas, expandir a sua fortaleza e manter a população alimentada e protegida.

Este inimigo misterioso apresenta um comportamento bastante diferenciado, assente num sistema de mente coletivo o que leva a que os jogadores tenham de planear as suas estratégias de forma diferenciada. E só um exército devidamente treinado poderá resistir a vagas sucessivas de inimigos. A força do inimigo reside numa vaga incessante de milhares de criaturas pressionando os muros da nossa fortaleza e tentando encontrar deficiências nas nossas defesas.

O jogo tem ainda a possibilidade de escolher uma divindade para poder utilizar poderes divinos que irão moldar as estratégias a usar. O jogador sentir-se-á inclinado para a destruição, para a resiliência ou algo ainda mais imprevisível? As bençãos daí resultantes, podem bem vir a decidir o destino do nosso aldeamento.

Mas nem só na defesa o jogo se baseia, o jogador também terá de sair para fora dos seus muros e levar a batalha diretamente à origem da infestação, através de expedições perigosas e repletas de surpresas... desagradáveis. Em cada expedição, tanto se podem encontrar inimigos, como bençãos novas e muito mais.

Here Comes The Swarm será lançado em Acesso Antecipado para PC no próximo dia 5 de março de 2026.