Já falta pouco… muito pouco para Directive 8020

A Supermassive Games anunciou finalmente o dia em que Directive 8020 vai ver a luz do Sol (e outras estrelas também). Venham saber mais sobre este titulo de ficção cientifica daído da série Dark Pictures.

A Supermassive Games, tem-nos trazido, ao longo dos anos, alguns jogos francamente interessantes que assentam fundamentalmente em cima de narrativas complexas e repletas de momentos de tomada de decisão. Tratam-se quase como se de novelas se tratassem, nas quais os jogadores são atores ativos e nos quais todas as suas decisões contam (para o bem ou para o mal).

Refiro-me à série Dark Pictures, da qual tivemos o prazer de experimentar House of Ashes. E em breve, a série vai receber um reforço de peso, com Directive 8020 que, já tem data oficial de lançamento.

A história de Directive 8020, mostra-nos como o planeta Terra se encontra a definhar muito rapidamente sendo que a humanidade está a ficar sem tempo. Contudo, a descoberta do planeta Tau Ceti F, parece apresentar uma promessa de sobrevivência. Una nave colonizadora, chamada Cassiopeia, dirige-se a Tau Ceti F mas... algo acontece. A tripulação cedo se apercebe de não estar sozinha e assim começa a luta pela sobrevivência.

Directive 8020 conta com a atriz Lashana Lynch no papel da pioneira astronauta “Young”, numa narrativa cinematográfica de terror sci fi intensa. Lynch pode ser vista como protagonista e co-produtora executiva na série The Day of the Jackal, com Eddie Redmayne. Entre os seus trabalhos anteriores encontram se The Woman King, Bob Marley: One Love, Matilda the Musical e participações no MCU: The Marvels, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Captain Marvel. Destaca se ainda como a primeira agente 007 negra e feminina, “Nomi”, em No Time to Die, ao lado de Daniel Craig e Rami Malek

Tal como nos jogos anteriores da série, cada escolha que o jogador faça, terá uma consequência e o o trailer agora revelado, mostra a tomada de decisões em momentos nos quais a confiança é frágil e cada escolha pode ser fatal. No trailer, podemos assistir a um exemplo disso mesmo, quando Cooper, a médica da nave, consumida pela paranoia e pelo medo irracional tem de enfrentar uma decisão angustiante enquanto o seu colega Mitchell implora para ser libertado do outro lado de uma porta selada. Sem saber se ele é humano ou não, Cooper tem de decidir. Este momento reforça um dos temas centrais de Directive 8020: não confies em ninguém — cada ação tem consequências.

O trailer revela ainda, pela primeira vez, um pouco da exploração planetária, possibilitada em Directive 8020, mostrando um pouco da jogabilidade na superfície e revelando a paisagem alienígena e hostil de Tau Ceti F.

Como principal novidade, o jogo vai apresentar os Turning Points. Trata-se de uma funcionalidade na série The Dark Pictures que permite rebobinar e revisitar decisões chave, adaptando a experiência a diferentes estilos de jogo e permitindo aos jogadores, experimentar o "E se...".

Directive 8020 será lançado a 12 de maio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (Steam).