Castle of Heart: RETOLD a caminho da Nintendo Switch e Playstation 5

A equipa de desenvolvimento 7LEVELS, anunciou a chegada de Castle of Heart: RETOLD, o seu jogo de ação de plataformas de dark fantasy inspirado na mitologia eslava, se encontra a caminho fisicamente da Nintendo Switch e da Playstation 5.

Em Castle of Heart: RETOLD, os jogadores irão embarcar numa jornada extremamente desafiadora para derrotar um feiticeiro maligno, vestindo a armadura de um guerreiro amaldiçoado.

Trata-se de um jogo de plataformas de ação e de fantasia sombria, inspirado na mitologia eslava, no qual os jogadores tão de derrotar criaturas sanguinárias, superar armadilhas letais e dominar sequências de ação desafiadoras antes que a maldição transforme o seu corpo em pó.

Dessa forma, o jogador terá de enfrentar o Feiticeiro, um servo do deus maligno Chernobog, com o objetivo de libertar a última sacerdotisa da deusa Mokosh e libertar a terra do domínio tirânico do Feiticeiro. Encarnando a pele de um guerreiro eslavo chamado Svaran, deverá derrotar, não apenas criaturas mágicas e armadilhas letais, como também superar uma terrível maldição que transformou o seu próprio corpo em pedra.

A matança não pode terminar, caso contrário, o seu corpo começará a se desintegrar, eventualmente perdendo membros e a capacidade de empunhar armas.

Svaran vai viajar por quatro tipos de paisagem eslavas distintas e provar o seu valor contra os lacaios do Feiticeiro e outras criaturas mitológicas sedentas por sangue, como chorts, ghouls e vodniks. Dominar a esgrima é crucial mas também terá ao seu dispor dezenas de armas de combate corpo a corpo e à distância: de tochas e machadinhas a dardos e bestas. Cada uma das habilidades do jogador, ou os seus reflexos serão colocados à prova em batalhas desafiadoras contra chefes poderosos e intimidadores.

Esta versão de Castle of Heart: RETOLD, apresenta a versão definitiva de Castle of Heart, ostentando uma tremenda série de melhorias. Assim sendo, o jogador vai mergulhas num mundo medieval ainda mais belo graças a novas animações e modelos de personagens, iluminação aprimorada, música remixada e ambientes mais detalhados. Poderá ainda aproveitar a jogabilidade afinada com sistemas de combate e de platforming rebalanceados, um interface também ele melhorado com controles mais responsivos.

Castle of Heart: RETOLD será lançado para Nintendo Switch e PlayStation 5, a 20 de fevereiro.