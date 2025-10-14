Gamer chinês bate novo recorde de 40.000 jogos comprados na Steam

Um utilizador da Steam alcançou um marco inédito ao ultrapassar a barreira dos 40.000 jogos na sua biblioteca digital. Este feito impressionante levanta questões sobre a natureza do colecionismo na era moderna e onde se traça a fronteira entre um passatempo e uma verdadeira obsessão.

SonixLegend: o colecionador da Steam que bateu os 40.000 jogos

A proeza foi alcançada pelo utilizador Sonix (SonixLegend), que se tornou na primeira pessoa a deter mais de 40.000 jogos na sua conta Steam. O objetivo era claro: obter a cobiçada insígnia "Game Collector: 40,000+", o patamar mais elevado que a plataforma atribui aos seus colecionadores.

Segundo a base de dados SteamDB, Sonix atingiu a marca com 40.029 títulos em setembro de 2025, e o número continua a crescer, situando-se atualmente nos 40.389 jogos. A isto somam-se 22.136 DLCs e uma lista de desejos que contém uns impressionantes 26.936 títulos. Curiosamente, o seu jogo preferido parece ser 'Alien Swarm', um shooter multijogador gratuito de 2010, ao qual dedicou 551 horas.

A SteamDB estima que o valor da coleção de Sonix, considerando os preços mais baixos registados para cada título, ascende a 250.041 dólares. No entanto, se o valor fosse calculado com base nos preços atuais, o montante ultrapassaria os 612.072 dólares.

Uma vez que a coleção inclui jogos comprados, títulos gratuitos e códigos promocionais, é praticamente impossível determinar o valor real do investimento. Residente em Xangai, Sonix está ativo na plataforma há quinze anos e o seu perfil exibe o nível 303, um indicador de uma atividade muito acima da média dos utilizadores comuns.

A corrida pelo topo não tem um único participante

A marca de Sonix não é um caso isolado. Outros colecionadores da Steam seguem de perto as pisadas, como Ian Brandon Anderson, que está prestes a alcançar a mesma insígnia com 39.801 jogos, e um terceiro utilizador, ikun, com 36.888. Um dado interessante é que os três maiores colecionadores estabeleceram novos recordes pessoais no mesmo dia.

Este fenómeno demonstra que o colecionismo digital compulsivo não é uma excentricidade de um só indivíduo: neste momento, existem quase 20 utilizadores com mais de 30.000 jogos, e os 50 maiores colecionadores da plataforma possuem todos mais de 22.000 títulos.

Sem dúvida que o colecionismo digital apresenta características muito próprias quando comparado com a acumulação de itens físicos. A capacidade de armazenamento é virtualmente ilimitada e o fluxo constante de saldos agressivos em lojas como a Steam permite que as bibliotecas cresçam a uma grande velocidade.

Dito de outra forma: é provável que a sua própria biblioteca na Steam já contenha centenas, ou talvez milhares, de títulos acumulados quase sem se dar conta. Alcançar estes números no colecionismo físico de videojogos exigiria um esforço logístico e financeiro incomparavelmente superior.

Naturalmente, jogar uma quantidade tão vasta de títulos é uma tarefa impossível. Entramos, por isso, em domínios que pouco têm a ver com o usufruto do que foi adquirido. O objetivo passa a ser o ato de atingir um número, seja ele 40.000 jogos ou, no caso do colecionismo físico, adquirir catálogos completos de consolas, mesmo que uma elevada percentagem seja composta por jogos de baixa qualidade.

