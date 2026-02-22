Rumo à conquista dos céus na 2ª Grande Guerra com Warplanes: WW2 Dogfight

Encontra-se prestes a levantar voo na Playstation 5 e na Nintendo Switch 2, Warplanes: WW2 Dogfight, um simulador de voo da 2ª Grande Guerra Mundial. Venham saber novidades.

Os Home Net Games encontram-se a ultimar o lançamento para Playstation 5 e Nintendo Switch 2, de Warplanes: WW2 Dogfight. Trata-se de um simulador de voo de guerra, cuja ação decorre em plena 2ª Grande Guerra Mundial.

Warplanes: WW2 Dogfight coloca os jogadores nos cockpits de alguns dos mais emblemáticos aviões de combate da 2ª Grande Guerra. O jogador vai assumir o papel de piloto e líder de esquadrão de uma unidade de elite da força aérea através de campanhas onde vai vestir o uniforme da Grã-Bretanha, URSS e Alemanha. Terá de liderar o seu esquadrão em missões de alto risco e estrategicamente críticas que podem mudar completamente o rumo da guerra.

Reunindo um esquadrão com os melhores pilotos e treinando-os para nos ajudarem nas missões mais arriscadas, o jogador tentará garantir o domínio dos céus durante o conflito. O jogo apresenta ainda uma componente de gestão, através da qual os jogadores terão de gerir e melhorar a sua base, através da compra de aviões novos, de recrutamento e treino de novos pilotos ou construção de instalações adicionais de apoio.

Warplanes: WW2 Dogfight permite aos jogadores pegar no controlo de cerca de 50 aeronaves históricas (daquele período), desde caças até bombardeiros. Aviões como o Spitfire, P-51, Hurricane, Lancaster, Il-2 “Shturmovik”, La-5FN, Ju-87 “Stuka”, Fw 200 “Condor” and B-17 “Flying Fortress” são alguns dos aeroplanos ao nosso dispor.

Terá ainda de garantir a defesa da sua base, e para tal, poderá instalar vários sistemas de defesa como artilharia antiaérea ou balões de barragem, por exemplo.

As missões nas quais o jogador poderá participar são variadas e em momentos distintos do conflito mas, com importância capital para o desenrolar do mesmo. Se por um lado poderá viver na primeira pessoa, encontros mortais com caças inimigos pelos céus da Europa, poderá também ser convocado a proteger estruturas terrestres cruciais de bombardeamentos inimigos, lutar sobre o mar de forma a enfraquecer a marinha inimiga ou pilotar bombardeiros para destruir alvos estratégicos em território inimigo.

Tratam-se de alguns exemplos dos cerca de doze tipos de missões que o jogador vai encontrar em Warplanes: WW2 Dogfight, através das belas paisagens que se estendem desde a Europa, África e Ásia. Ou seja... tanto poderá sobrevoar a tundra gelada russa como os desertos ensolarados do Egito.

O jogador é livre de pintar, personalizar e melhorar os aviões, criando dessa forma, um estilo muito próprio de combate, mas também aumentando a probabilidade de sucesso nos combates pelos ares e de se tornar no melhor piloto da 2ª Grande Guerra Mundial.

Warplanes: WW2 Dogfight será lançado a 27 de fevereiro para Playstation 5 e Nintendo Switch 2.