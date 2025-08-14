New Virtua Fighter Project e o regresso dos grandes combates

Virtua Fighter está quase de regresso com New Virtua Fighter Project. O jogo encontra-se a cargo dos estúdios Ryu Ga Gotoku Studio, e corresponde ao regresso e uma das séries mais icónicas dos jogos de combate.

Os estúdios Ryu Ga Gotoku Studio encontram-se novamente como responsáveis pelo desenvolvimento de um Virtua Fighter. Apesar de ainda pouco se saber sobre New Virtua Fighter Project, uma coisa é certa: vai ser um grande jogo de luta.

Isto pois, os estúdios Ryu Ga Gotoku Studio já têm experiência nestas andanças, como por outro lado, a série Virtua Fighter se tratar de uma série de culto que não merece, nada menos que, a excelência.

Este jogo, New Virtua Fighter Project, representa uma entrada principal totalmente nova na icônica série de luta 3D que ao longo dos anos tem mantido a chama bem acesa, com jogabilidade, gráficos e mecânicas em constante evolução e alimentando a fome dos fãs da série.

Pouco mais se sabe acerca do jogo mas já há pormenores que têm sido revelados. Por exemplo, alguns personagens já conhecidos são Akira Yuki, Wolf Hawkfield e a estreante Stella.

É claro que o vídeo revelado não representa o gameplay final do jogo certamente mas, se o produto final puder ser pelo menos parecido com aquela dinâmica e respetivas animações, creio que poderemos estar perante um fantástico jogo de combate.

New Virtua Fighter Project ainda não tem data de lançamento oficial e será lançado para Xbox Series X, Playstation 5 e PC.