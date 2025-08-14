Já reparou que as matrículas espanholas não têm vogais? Conheçam as razões…

As matrículas espanholas modernas (formato introduzido em setembro de 2000) não têm vogais. Parece algo estranho, comparando, por exemplo, com o que acontece em Portugal, mas há uma explicação.

Razões para matrículas espanholas não terem vogais

As matrículas obrigatórias nos carros espanhóis não têm vogais. Há algumas razões para tal sistema das quais se destacam:

Evitar palavras ofensivas ou embaraçosas Se houvesse vogais, seria muito mais fácil formar palavras completas, incluindo palavrões ou termos de significado político/religioso, algo que o governo quis prevenir.

Reduzir confusões na leitura Certas vogais (especialmente “O” e “I”) podiam ser confundidas com números (“0” e “1”) quando vistas de longe ou em má iluminação.

Maior disponibilidade de combinações O formato atual é: quatro números + três consoantes (ex.: 1234 BCD). Ao excluir as vogais (A, E, I, O, U) e também letras como Ñ e Q (para evitar confusão com N e O), o sistema mantém mais combinações viáveis e prolonga a vida útil da sequência.



Curiosidade: no sistema antigo espanhol (que tinha letras e números com código de província), as vogais eram usadas, mas o problema das palavras inconvenientes já era conhecido, e no novo modelo optaram logo por removê-las.

Antes de 2000, as matrículas espanholas seguiam o formato [Código da província] + até 4 números + até 2 letras (ex.: B-1234-AB para Barcelona).