Erro da Micorsoft revela detalhes do Forza Horizon 6 uma semana antes do lançamento

A poucos dias da estreia oficial, o Forza Horizon 6 já está disponível de forma ilegal na Internet após uma falha relacionada com os ficheiros de pré-carregamento na Steam. O novo exclusivo da Xbox volta assim a colocar a Microsoft no centro das atenções pelos piores motivos.

Ficheiros espalharam-se rapidamente pela Internet

Segundo vários relatos publicados em fóruns e comunidades gaming, os ficheiros da versão PC começaram a circular poucos dias antes da estreia, apontada para 19 de maio. A origem da fuga estará relacionada com uma versão de pré-download colocada na Steam sem qualquer tipo de encriptação.

Os utilizadores terão conseguido aceder aos ficheiros do jogo através do sistema de preload da Steam, algo que normalmente surge protegido para impedir acessos antecipados. No entanto, desta vez, os dados terão sido disponibilizados sem proteção adequada. Ao todo, o jogo ocupa cerca de 150 GB.

A situação recorda um caso semelhante ocorrido recentemente com a versão PC do Death Stranding 2, que também acabou por surgir online antes do lançamento.

Apesar de Forza Horizon 6 apostar fortemente nas funcionalidades online, vários jogadores garantem que a versão pirateada consegue funcionar offline sem grandes limitações. Isso gerou ainda mais descontentamento entre os fãs que pagaram valores elevados para garantir acesso antecipado.

Recorde-se que muitos utilizadores adquiriram a edição Premium Upgrade Bundle, com um preço a rondar os 120 dólares, precisamente para começar a jogar alguns dias antes do lançamento global. Agora, muitos sentem que perderam a exclusividade prometida.

Japão é o grande destaque do Forza Horizon 6

O Forza Horizon 6 leva finalmente a série até ao Japão, um dos cenários mais pedidos pelos fãs ao longo dos últimos anos. As imagens oficiais revelam estradas rodeadas de cerejeiras em flor, paisagens inspiradas no Monte Fuji e ambientes urbanos fortemente ligados à cultura automóvel japonesa.

De acordo com Don Arceta, diretor artístico da Playground Games, a equipa procurou capturar a identidade cultural do Japão através dos automóveis, da música, da moda e da atmosfera visual presente no jogo.

Este problema surge numa altura particularmente complicada para a Xbox. A divisão de videojogos da Microsoft enfrenta uma quebra nas vendas de consolas e também nos jogos, num mercado afetado pelo aumento dos preços e por vários desafios económicos.

Até o Game Pass, durante anos visto como um dos serviços mais vantajosos da indústria, sofreu aumentos de preço recentemente. Nesse contexto, a Microsoft esperava que o Forza Horizon 6 fosse um dos grandes sucessos de 2026, mas esta fuga antecipada poderá afetar o impacto do lançamento.

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