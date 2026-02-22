Operadoras: 5000 eSIM gratuitos para populações afetadas

As operadoras nacionais vão avançar com a distribuição de mais de 5 mil cartões eSIM com roaming de emergência para apoiar as populações afetadas pelos recentes temporais, que deixaram várias zonas do país com falhas nas comunicações.

A medida resulta de uma articulação entre o Ministério das Infraestruturas, as principais operadoras (MEO, NOS, Vodafone e Digi) e o regulador ANACOM, com o objetivo de garantir comunicações mínimas enquanto decorrem os trabalhos de reposição da infraestrutura.

eSIM de emergência: ligação a qualquer rede disponível

Os cartões eSIM permitirão aos utilizadores ligar-se a qualquer rede móvel operacional na zona, funcionando como um mecanismo de roaming nacional de emergência. Na prática, mesmo que o operador original esteja com falhas numa determinada área, o equipamento poderá utilizar outra rede ativa para assegurar chamadas, mensagens e acesso a dados móveis.

Trata-se de uma solução temporária, mas crucial, especialmente em situações de crise em que as comunicações são um serviço essencial.

A reposição total da rede móvel deverá acontecer nas próximas semanas. Já a recuperação da rede fixa poderá prolongar-se por mais tempo, dependendo da extensão dos danos causados pelas condições meteorológicas.

Importa referir que nem todos os smartphones suportam tecnologia eSIM, sobretudo modelos mais antigos. Assim, a adesão à medida dependerá também da compatibilidade do equipamento.

Ainda assim, esta iniciativa pretende assegurar que as populações afetadas não fiquem isoladas num momento particularmente sensível.