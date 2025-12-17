PayPal formaliza pedido para se tornar um banco nos Estados Unidos

O PayPal submeteu oficialmente um pedido às autoridades norte-americanas para a criação do "PayPal Bank". Esta nova entidade, caso seja aprovada, permitirá à empresa transcender o seu papel tradicional de processadora de pagamentos e entrar diretamente no setor bancário convencional.

Um novo estatuto financeiro para o PayPal

Para concretizar esta ambição, a tecnológica apresentou a sua candidatura junto da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e do Departamento de Instituições Financeiras do Utah. O objetivo é constituir uma empresa de empréstimos industriais com sede neste estado norte-americano.

Este tipo de licença é particularmente atrativo para empresas não financeiras, uma vez que lhes permite conceder empréstimos e deter depósitos segurados pela FDIC, sem a necessidade de se tornarem uma holding bancária tradicional com todas as restrições regulatórias associadas. Para liderar esta nova divisão, a empresa escolheu Mara McNeill, antiga diretora executiva do Toyota Financial Savings Bank, sinalizando a seriedade da aposta.

A motivação por trás desta mudança estrutural prende-se com a autonomia operacional e a eficiência. Alex Chriss, CEO do PayPal, sublinhou que o acesso a capital continua a ser um "obstáculo significativo" para o crescimento das pequenas empresas. Ao deter o seu próprio banco, o PayPal reduz a dependência de parceiros bancários externos para financiar os seus clientes.

A empresa não é estranha ao financiamento, tendo facilitado mais de 30 mil milhões de dólares em empréstimos desde 2013 a centenas de milhares de contas empresariais globalmente. Contudo, a licença própria permitir-lhe-á gerir estes fluxos com margens potencialmente melhores e maior agilidade. Além disso, a empresa procura ligar-se diretamente às redes de cartões de débito e crédito nos EUA.

Contexto favorável para a empresa

O timing desta solicitação não é inocente. O setor vive um momento de aparente abertura regulatória nos Estados Unidos, impulsionado pela nova administração Trump. Recentemente, várias plataformas de criptoativos, como a Ripple e a Circle, obtiveram aprovações preliminares para estruturas bancárias, algo que anteriormente parecia improvável.

O PayPal junta-se assim a uma tendência crescente de convergência entre as fintechs e a banca tradicional. Nomes de peso como o Nubank e a Coinbase também têm procurado licenças bancárias, enquanto empresas de outros setores, como a Sony e a Nissan, exploram caminhos semelhantes.

Importa notar que o PayPal já possui uma licença bancária no Luxemburgo, o que lhe confere esse estatuto no espaço da União Europeia, procurando agora replicar e consolidar essa posição no seu mercado doméstico.

Em termos bolsistas, o anúncio foi recebido com um otimismo moderado, impulsionando as ações em cerca de 1,5% nas negociações fora de horas. No entanto, o ano de 2025 tem sido desafiante para a tecnológica, que acumula uma desvalorização de 29%, em contraciclo com a subida do índice S&P 500.

Leia também: