Novo Hyundai NEXO é cinco estrelas em segurança, segundo a Euro NCAP

O novo Hyundai NEXO conseguiu a classificação máxima de cinco estrelas na mais recente avaliação de segurança Euro NCAP. Movido a célula de combustível de hidrogénio de última geração da Hyundai, o SUV elétrico emite apenas vapor de água.

O novo Hyundai NEXO obteve a classificação máxima de cinco estrelas na mais recente avaliação de segurança Euro NCAP, reafirmando, segundo a empresa, o seu compromisso em oferecer segurança líder na sua gama de veículos elétricos.

Além disso, esta avaliação "sublinha o desempenho consistente da Hyundai em matéria de proteção contra colisões e o seu vasto conjunto de tecnologias avançadas de segurança e assistência ao condutor", segundo a marca, num comunicado.

Avaliação Euro NCAP

Fundada em 1997 e apoiada por governos europeus, grupos de consumidores e organizações de mobilidade, a Euro NCAP tornou-se líder global no incentivo à melhoria dos padrões de segurança automóvel.

A organização independente, entretanto a mais conceituada da Europa para a avaliação da segurança dos veículos, avalia os modelos novos em quatro categorias:

Proteção de ocupantes adultos;

Proteção de ocupantes crianças;

Proteção de utentes vulneráveis da estrada;

Tecnologias de assistência à segurança.

Conforme divulgado, o novo Hyundai NEXO obteve resultados excecionais nas quatro áreas, incluindo 90% na proteção de ocupantes adultos e 85% na proteção de ocupantes crianças.

Destaque para a proteção de ocupantes adultos e crianças do Hyundai NEXO

Nos testes com ocupantes adultos, o habitáculo do Hyundai NEXO permaneceu estável no teste de colisão frontal offset, com boa proteção dos joelhos, fémures e todas as regiões críticas do corpo, tanto para o condutor como para o passageiro.

O NEXO apresentou, também, um forte desempenho no teste de barreira rígida de largura total, alcançou a pontuação máxima no teste de barreira lateral e proporcionou uma proteção eficaz aos ocupantes do lado oposto através do seu airbag central.

A proteção contra lesões cervicais para os bancos dianteiros e traseiros foi classificada como boa nas avaliações de impacto traseiro.

Relativamente ao desempenho na proteção de crianças ocupantes, os manequins de seis e dez anos mostraram boa proteção em todas as áreas críticas do corpo nos testes de impacto frontal e lateral, obtendo a pontuação máxima.

Recursos de segurança adicionais incluem uma função de desativação do airbag do passageiro dianteiro com indicação clara do status e compatibilidade de instalação segura para todos os sistemas de retenção infantil aprovados.

A Euro NCAP reconheceu o sistema eCall do Hyundai NEXO, a tecnologia de prevenção de impacto secundário pós-colisão e a operacionalidade verificada das portas/janelas em caso de submersão do veículo.

Segundo a Hyundai, "o resultado de cinco estrelas destaca o avanço contínuo da Hyundai em engenharia de células de combustível, proteção contra colisões e tecnologia de segurança focada no cliente, estabelecendo uma referência no segmento global de [veículo elétrico de célula de combustível]".

