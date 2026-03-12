Ensaio Nissan MICRA Evolve 52kWh: o regresso ao segmento urbano com foco na eficiência

A trajetória da Nissan na Europa está intimamente ligada ao desenvolvimento de veículos compactos e urbanos pensados para o grande público. Há décadas que a marca japonesa se posiciona com modelos fiáveis, práticos e ajustados às necessidades reais do mercado europeu. O Nissan Micra foi um dos pilares dessa estratégia, tornando-se um nome histórico no segmento B graças à sua abordagem funcional e a uma relação produto/preço sempre competitiva.

Nos últimos anos, a Nissan atravessou uma fase de profunda transformação, sobretudo após consolidar a sua aliança com a Renault. Esta colaboração trouxe uma mudança estratégica importante, permitindo partilhar plataformas, tecnologias e desenvolvimentos elétricos.

Graças a esta parceria, a Nissan acelerou a transição para a eletrificação, otimizou custos e lançou produtos mais competitivos sem perder a sua identidade. O novo Micra elétrico é um dos exemplos mais claros desta nova etapa.

Arquitetura elétrica e base partilhada com o Renault 5

O Nissan Micra elétrico regressa ao mercado totalmente renovado e adaptado aos novos tempos. Depois de um período de ausência, o modelo abandona definitivamente as motorizações térmicas e aposta numa arquitetura elétrica moderna, pensada para o uso urbano e periurbano.

O lançamento coincide com o do Renault 5, com o qual partilha vários elementos técnicos e conceptuais, marcando uma nova geração de utilitários elétricos desenvolvidos em conjunto.

O design exterior mantém uma imagem claramente urbana, com proporções compactas e um estilo moderno e acessível. Destacam-se as óticas de desenho expressivo, os balanços curtos e uma carroçaria bem proporcionada que transmite sensação de solidez sem perder leveza visual.

Apesar de conservar traços próprios da Nissan, a relação com o Renault 5 é evidente na arquitetura geral e na base estrutural, embora o Micra opte por uma estética menos nostálgica e mais discreta, pensada para um público amplo.

Motor de 122 cv e autonomia de cerca de 300 km

A ligação ao Renault 5 torna-se ainda mais clara no plano mecânico. O Micra elétrico utiliza o mesmo conjunto propulsor desenvolvido no seio da aliança, com uma bateria de 52kWh e um motor elétrico de 150 cv. Trata-se de uma mecânica já comprovada, pensada para oferecer um equilíbrio entre desempenho e eficiência.

O binário máximo atinge os 245 Nm, disponível desde o primeiro instante, o que se traduz numa resposta ágil e adequada à condução urbana.

As prestações confirmam essa abordagem equilibrada. O Micra elétrico acelera dos 0 aos 100 km/h em 8,0 segundos e atinge uma velocidade máxima de 150 km/h, limitada eletronicamente.

Estes números permitem circular com à-vontade em cidade, vias rápidas e autoestradas, realizar ultrapassagens com segurança e manter ritmos estáveis sem esforço. A autonomia homologada ronda os 400 km em ciclo WLTP, suficiente para vários dias de utilização urbana sem necessidade de recarga.

Recarga rápida e condução confortável

No campo da recarga, o Micra admite carregamento rápido em corrente contínua até 100 kW, permitindo recuperar aproximadamente de 15 a 80% da bateria em cerca de 30 minutos.

Em corrente alternada, aceita até 11 kW, possibilitando uma carga completa em cerca de quatro horas com uma wallbox doméstica. Estes valores reforçam o seu caráter prático e funcional, alinhado com a vocação urbana.

Em estrada, o comportamento é equilibrado e fácil de conduzir. A suspensão está claramente orientada para o conforto, filtrando bem as irregularidades do piso, enquanto a direção é leve e precisa, ideal para manobras em cidade.

O centro de gravidade baixo, resultante da posição da bateria, contribui para uma boa estabilidade mesmo a velocidades mais elevadas. Não se trata de um automóvel desportivo, mas transmite segurança e confiança em qualquer situação.

Interior funcional e bem equipado

O interior é uma das áreas onde mais se nota a proximidade com o Renault 5. A disposição do painel de bordo, a instrumentação digital e o ecrã central são praticamente idênticos, partilhando design, software e filosofia de utilização.

O ambiente é moderno e bem organizado, com uma interface clara e intuitiva. Os materiais apresentam uma qualidade correta, embora existam plásticos rígidos em algumas zonas, algo coerente com o posicionamento de preço.

Em termos de equipamento, o Micra elétrico apresenta uma proposta equilibrada. Inclui conectividade completa, assistentes de condução, ajudas à segurança e sistemas pensados para facilitar o uso diário. Não procura um excesso tecnológico, mas sim oferecer o essencial para uma experiência simples e confortável, reforçando a filosofia racional que sempre caracterizou o modelo.

A habitabilidade é adequada ao seu tamanho. Os lugares dianteiros são confortáveis e oferecem uma boa posição de condução, enquanto os traseiros permitem transportar dois adultos com conforto em trajetos curtos ou médios. O habitáculo está bem aproveitado e transmite uma sensação de espaço ajustada ao segmento.

A bagageira oferece cerca de 300 litros de capacidade, um valor correto para o segmento. Permite transportar compras, bagagem diária ou malas de viagem sem dificuldade. O encosto traseiro rebatível amplia as possibilidades de carga quando necessário, reforçando a versatilidade do conjunto.

Um regresso racional para a mobilidade elétrica urbana

No conjunto, o Nissan MICRA Evolve 52kWh surge como um utilitário coerente, prático e bem equipado. Destaca-se pela relação qualidade/preço, por prestações suficientes e por uma base técnica partilhada com o Renault 5 que garante fiabilidade e eficiência.

Não pretende ser revolucionário, mas sim oferecer uma solução racional e comprovada para a mobilidade elétrica urbana. É o regresso sensato de um nome histórico, apoiado numa aliança sólida para continuar relevante numa nova era.

PVP recomendado: 37 906,61 €

Nissan Micra