Filhos de Trump investem em empresa de drones militares

Donald Trump Jr. e Eric Trump, dois dos filhos mais velhos de Donald Trump, estão a apostar numa nova empresa de tecnologia de drones com fortes ligações ao setor militar, um cenário que está a gerar críticas e debates públicos sobre potenciais conflitos de interesse.

A operação envolve a powerus, uma empresa de drones autónomos que está a preparar uma fusão com a cotada Aureus Greenway Holdings, uma empresa de campos de golfe pública, para assim entrar no mercado bolsista norte‑americano.

A Powerus desenvolve sistemas de drones autónomos que podem ser usados tanto para fins militares como comerciais. A empresa pretende produzir milhares de drones por mês e já integrou outras pequenas aquisições para expandir a sua capacidade.

O investimento surge num momento em que o Departamento de Defesa dos EUA (Pentágono) está a reforçar compras de sistemas de drones e o Governo Trump tem promovido iniciativas como a proibição de drones chineses, abrindo espaço para fabricantes domésticos.

Drones: Críticas e suspeitas de conflitos de interesse

O envolvimento dos filhos do presidente num setor que pode beneficiar de grandes contratos governamentais está a gerar críticas. Observadores e grupos de ética pública afirmam que este tipo de negócio pode representar potenciais conflitos de interesse, sobretudo porque os irmãos Trump estão a lucrar com uma área que está diretamente ligada a políticas e compras do Governo federal.