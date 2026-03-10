Renault prepara grande ofensiva e quer 100% de vendas de elétricos na Europa até 2030

Com o objetivo de vender mais de dois milhões de veículos e de aumentar a proporção de vendas de automóveis eletrificados para 100% na Europa, até 2030, a Renault lançou um plano estratégico ambicioso.

Assinalando o lançamento do plano estratégico futuREady do Grupo Renault, a marca Renault apresentou as três alavancas principais que vão impulsionar o seu crescimento até 2030:

Reforçar as posições da marca na Europa; Implementar a eletrificação em toda a gama; Intensificar a ofensiva da marca nos mercados internacionais, com o lançamento de 14 novos modelos até 2030.

Até 2030, a marca francesa pretende vender mais de dois milhões de veículos, dos quais metade fora da Europa, e aumentar a proporção de vendas de automóveis eletrificados para 100% na Europa e 50% fora da Europa.

Estamos agora a acelerar o próximo ciclo de crescimento da marca Renault, graças a três poderosos motores. A nossa ambição é clara: reforçar a nossa liderança europeia, acelerar a eletrificação e avançar mais rapidamente a nível internacional".

Disse Fabrice Cambolive, diretor de Crescimento do Grupo Renault e diretor-executivo da marca Renault, acrescentando que o plano procura "confirmar a Renault como a marca automóvel francesa, número um, a nível mundial".

Reforçar as posições da marca Renault na Europa

Na Europa, a Renault planeia lançar 12 novos modelos até 2030, formando uma gama abrangente com o máximo apelo, oferecendo a tecnologia certa para cada mercado e os produtos certos para cada cliente.

Nos segmentos A e B, onde a Renault detém uma liderança histórica, a marca continuará a ganhar impulso. Para tal, contará com modelos lançados recentemente, incluindo os seguintes:

Novo Clio;

Renault 5 E-Tech elétrico;

Renault 4 E-Tech elétrico

Twingo E-Tech elétrico.

Nos segmentos C - D, que atualmente representam 30% das vendas, a Renault está a preparar uma segunda vaga de automóveis, com uma nova geração de modelos elétricos e híbridos, com a ambição de comercializar um fluxo contínuo de inovações que criam valor, melhorando simultaneamente a acessibilidade.

Implementar a eletrificação em toda a gama

O sistema de propulsão híbrido continuará a ser uma pedra angular da gama europeia. A Renault confirmou os planos para manter a sua oferta híbrida E-Tech, na Europa, após 2030.

Este sistema de propulsão híbrido é reconhecido pela sua eficiência em termos de consumo de combustível e emissões de CO2. Para muitos clientes, é o primeiro passo na sua transição para um automóvel totalmente elétrico.

A marca intensificará a sua implantação fora da Europa para desenvolver uma alternativa aos motores a diesel em várias regiões do mundo. Alguns modelos oferecerão um sistema de propulsão elétrico, juntamente com soluções híbridas e ICE.

Os veículos totalmente elétricos continuam no centro da estratégia da Renault. A próxima geração de veículos dos segmentos C - D será construída sobre a nova plataforma elétrica média 2.0 RGEV.

Concebida para os mercados europeus, oferece uma autonomia alargada, uma arquitetura de 800 V para carregamento ultrarrápido, tecnologias de ponta e eficiência otimizada. Desenhada para os segmentos B+ a D, esta arquitetura modular e versátil é capaz de acomodar todos os estilos de carroçaria.

Será implementada em três configurações: 100% elétrica, com uma autonomia de até 750 km WLTP; 4x4 elétrica, com uma capacidade de reboque de até 2 toneladas; ou elétrica com um extensor de autonomia, aumentando a autonomia total para 1400 km.

Como resultado, a Renault oferece uma solução inovadora, tranquilizadora e simples, combinando as vantagens da mobilidade totalmente elétrica, à vontade em condições exigentes, com a liberdade de uma condução de longo alcance, que não compromete a experiência elétrica.

No que diz respeito aos veículos comerciais, a Renault está a acelerar o processo de eletrificação com a Trafic E-Tech elétrica.

O primeiro veículo definido por software (em inglês, SDV) da marca será o primeiro a embarcar na tecnologia 800, que permite um carregamento rápido, com uma autonomia de até 450 km.

Renault R-Space Lab, um laboratório para explorar os voitures à vivre

A Renault procura reinventar a experiência dentro do automóvel, projetada e concebida para atender às diversas necessidades dos clientes.

Com base no trabalho da Futurama, o laboratório de inovação criado pelo Grupo Renault para explorar e preparar veículos inteligentes para 2030, o Renault R-Space Lab está totalmente alinhado com essa abordagem.

Este demonstrador de inovação redefine a experiência no interior oferecida pelos nossos voitures à vivre, com um habitáculo luminoso e modular concebido para viver, no qual as tecnologias e o espaço interior podem ser reconfigurados, intuitivamente, de acordo com a finalidade.

Sem ser o precursor de um modelo de produção, o R-Space Lab ilustra claramente o espírito e o ADN da marca.

Um cockpit conectado e de alta tecnologia focado nos passageiros

O cockpit reinterpreta o ADN da Renault com uma abordagem centrada no ser humano, na qual a tecnologia serve apenas para proporcionar valor real na utilização.

O ecrã panorâmico curvo, openR, ocupa toda a largura do painel de instrumentos, exibindo dados de velocidade, ADAS e multimédia com ótima legibilidade.

As principais funções são controladas de forma tão natural, como um smartphone, a partir do ecrã tátil central. O volante compacto liberta a visão do condutor e melhora o conforto de condução, com tecnologia steer-by-wire.

Em linha com o programa human first, o R-Space Lab está a explorar novos dispositivos dedicados à segurança dos passageiros e outros utentes da estrada, tais como um detetor tátil de álcool para educar e apoiar os jovens condutores; ou Inteligência Artificial no interior do veículo.

Isto pode melhorar o Safety Coach com funções contextuais e recomendações personalizadas, por exemplo, ou pode ajudar os condutores a orientarem-se no veículo ou desempenhar o papel de assistente de condução para aqueles que optarem por utilizá-lo.

Um interior confortável e modular

Um veículo de caixa única, com 4,5 m de comprimento e 1,5 m de altura, o Renault R-Space Lab combina linhas fluidas com um espaço interior generoso. O avançado ecrã panorâmico, openR, liberta espaço na dianteira.

No lado do passageiro, os airbags frontais e de cortina estão integrados no banco, libertando o painel de instrumentos e criando espaço para um engenhoso porta-luvas multifuncional que pode acomodar um tablet ou uma mala, por exemplo, ou ser rebatido para proporcionar espaço para relaxar e esticar as pernas.

O banco do passageiro também pode deslizar para trás, até à segunda fila, para facilitar a interação com os passageiros traseiros ou com uma criança numa cadeira auto.

Os três bancos traseiros, individuais, têm largura idêntica, com encostos ligeiramente reclináveis para aumentar o conforto de cada passageiro. Os encostos rebatíveis e as almofadas dos bancos rebatíveis funcionam, em conjunto com o piso plano, para proporcionar uma disposição totalmente modular.

Os bancos podem deslizar até à frente para libertar espaço suficiente na bagageira para uma bicicleta. Quando as almofadas dos bancos são levantadas, o espaço traseiro é otimizado para transportar objetos volumosos, por exemplo, ou um animal de estimação.

Para facilitar ainda mais o acesso e o carregamento, as portas traseiras abrem num ângulo de 90°. Todas as configurações foram concebidas para se adaptarem a uma vasta gama de utilizações possíveis, abrindo caminho a novas experiências quotidianas.

Um interior excecionalmente luminoso para uma maior sensação de espaço

O R-Space Lab possui uma extensa superfície envidraçada: um para-brisas prolongado por um teto totalmente envidraçado, pilares finos, o meio pilar B e portas, sem moldura, combinam-se para criar um habitáculo banhado de luz, tornando o interior mais espaçoso e aberto ao mundo exterior.

Uma estratégia baseada no crescimento e na eletrificação

Com 26 novos produtos previstos para lançamento nos próximos quatro anos, a marca Renault tem como objetivo um crescimento substancial, com a meta de vender mais de dois milhões de veículos (automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros) em 2030.

Na Europa, a Renault pretende manter o seu estatuto de marca generalista líder na transição energética, apoiada pelas suas tecnologias elétricas E-Tech e híbridas completas E-Tech, com 100% das vendas eletrificadas até 2030.

Ao mesmo tempo, a presença internacional da marca, fora da Europa, oferece um potencial significativo de crescimento e eletrificação em muitas partes do mundo. A ambição da Renault é gerar metade das suas vendas, fora da Europa, até 2030. Na mesma data, a marca pretende aumentar a combinação de motorizações elétricas e híbridas para 50% dos volumes de vendas internacionais.