Multas nos parques de estacionamento dos centros comerciais

Autor: Pedro Pinto

  1. Zé Fonseca A. says:
    31 de Dezembro de 2025 às 13:37

    Para isso era preciso eles entrarem nos parques.. Ainda gostava de ver fazerem-no, principalmente pelo abuso dos lugares reservados, seja a deficientes ou mesmo idosos, grávidas e famílias, abusos em todos os parques e a gestão dos centros comerciais faz vista grossa

  2. Filipe says:
    31 de Dezembro de 2025 às 13:46

    Tenho ideia que os sinais nos parques de estacionamento não estão homologados pela câmara, anulando assim o seu valor.

  3. Factos says:
    31 de Dezembro de 2025 às 13:55

    É criar uma petição online e organizar uma manif.

  4. Diana says:
    31 de Dezembro de 2025 às 14:26

    Isso é tudo muito lindo na teoria!
    Eu estaciono sempre nos locais de mobilidade reduzida que geralmente são ao lado da porta desde sempre e os meus pais também já faziam isso e nunca tive problemas…
    É aprender como os outros,,,

    • Roberto says:
      31 de Dezembro de 2025 às 14:47

      Esse argumento é de quem pensa pouco e respeita zero. ‘Nunca tive problemas’ é conversa de chico-esperto até ao dia em que leva com a multa ou mostra ao vivo o caráter de mer que tem. Usar lugares de mobilidade reduzida porque te dá jeito não é esperteza, é falta de civismo básica. E vir com ‘os meus pais também faziam’ só prova que a falta de noção vem de casa. Não é aprender com os outros — é ser parte do problema e ainda achar que tem razão.

    • Triste says:
      31 de Dezembro de 2025 às 15:07

      é por estas e outras como estas que o pais não anda para a frente…
      Só chic@s com a mania de ser espert@s e não passam de gente que não devia viver em sociedade.
      Espero que nem tu nem eles alguma vez precisem desses lugares. Mas se um dia precisarem mesmo.. que estejam sempre ocupados por gente que aprendeu como a Diana!

    • AL says:
      31 de Dezembro de 2025 às 15:09

      Portanto, como os teus pais e tu nunca tiveram “problemas”, fazes como os outros… E achas correcto?

    • Anónimo says:
      31 de Dezembro de 2025 às 15:20

      Há os que andam por cá e os que não deviam andar por cá. Uma coisa mais importante do que estacionar perto da entrada em estacionamento indevido é a consciência e o carácter. Pessoas irresponsáveis deviam ser enviados para outro planeta.

    • Max says:
      31 de Dezembro de 2025 às 15:26

      Nem tu nem os f.d.p.dos teus pais foram apanhados?! Em que supermercados foi?

  5. Alberto Grijó says:
    31 de Dezembro de 2025 às 14:46

    Nunca vi a polícia dentro de um parque de estacionamento. E são tantas as situações irregulares, como entrar “Á heroi” em sentido proibido porque está ali um buraco e deixa mas é entrar a matar porque quando der a volta já não está lá, entre outras situações, por exemplo a do estacionamento prioritário para deficientes e grávidas, etc.

