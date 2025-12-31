Multas nos parques de estacionamento dos centros comerciais
Os parques de estacionamento dos centros comerciais são frequentemente vistos como sendo espaços “privados”, levando muitos condutores a acreditar que não se aplicam as regras do Código da Estrada. Mas não é bem assim.
Apesar de pertencerem a entidades privadas, a maioria dos parques de estacionamento dos centros comerciais tem acesso livre ao público. Sempre que isso acontece, estes espaços são considerados vias equiparadas a vias públicas, o que significa que o Código da Estrada é plenamente aplicável.
Na prática, isto implica que os condutores devem respeitar:
- A sinalização vertical e horizontal;
- Os sentidos de circulação;
- As regras de prioridade;
- As normas de estacionamento.
Quem pode fiscalizar os parques dos centros comerciais?
A fiscalização pode ser feita pelas forças de segurança, como a PSP, a GNR ou a Polícia Municipal, desde que o parque esteja aberto ao público. Estas entidades têm legitimidade para emitir coimas e aplicar sanções, tal como em qualquer outro local.
Entre as situações que mais frequentemente dão origem a multas nos parques de centros comerciais estão:
- Estacionar em lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida, sem o respetivo dístico;
- Bloquear acessos, saídas, rampas ou vias de circulação;
- Circular em contramão
- Estacionar em zonas proibidas, como áreas técnicas ou de emergência;
- Estacionar em cima da passadeira
- Desrespeitar a sinalização interna.
Tendo em conta as siutações anteriores, as coimas podem ser de várias centenas, perda de pontos na carta de condução e até o reboque do veículo.
De referir também que alguns parques têm regras próprias, como limites de tempo ou validação obrigatória do ticket. O incumprimento dessas regras pode resultar numa penalização contratual, mas não numa coima do Código da Estrada
Para isso era preciso eles entrarem nos parques.. Ainda gostava de ver fazerem-no, principalmente pelo abuso dos lugares reservados, seja a deficientes ou mesmo idosos, grávidas e famílias, abusos em todos os parques e a gestão dos centros comerciais faz vista grossa
Bem observado
Tenho ideia que os sinais nos parques de estacionamento não estão homologados pela câmara, anulando assim o seu valor.
É criar uma petição online e organizar uma manif.
Isso é tudo muito lindo na teoria!
Eu estaciono sempre nos locais de mobilidade reduzida que geralmente são ao lado da porta desde sempre e os meus pais também já faziam isso e nunca tive problemas…
É aprender como os outros,,,
Esse argumento é de quem pensa pouco e respeita zero. ‘Nunca tive problemas’ é conversa de chico-esperto até ao dia em que leva com a multa ou mostra ao vivo o caráter de mer que tem. Usar lugares de mobilidade reduzida porque te dá jeito não é esperteza, é falta de civismo básica. E vir com ‘os meus pais também faziam’ só prova que a falta de noção vem de casa. Não é aprender com os outros — é ser parte do problema e ainda achar que tem razão.
é por estas e outras como estas que o pais não anda para a frente…
Só chic@s com a mania de ser espert@s e não passam de gente que não devia viver em sociedade.
Espero que nem tu nem eles alguma vez precisem desses lugares. Mas se um dia precisarem mesmo.. que estejam sempre ocupados por gente que aprendeu como a Diana!
Portanto, como os teus pais e tu nunca tiveram “problemas”, fazes como os outros… E achas correcto?
Há os que andam por cá e os que não deviam andar por cá. Uma coisa mais importante do que estacionar perto da entrada em estacionamento indevido é a consciência e o carácter. Pessoas irresponsáveis deviam ser enviados para outro planeta.
Nem tu nem os f.d.p.dos teus pais foram apanhados?! Em que supermercados foi?
Nunca vi a polícia dentro de um parque de estacionamento. E são tantas as situações irregulares, como entrar “Á heroi” em sentido proibido porque está ali um buraco e deixa mas é entrar a matar porque quando der a volta já não está lá, entre outras situações, por exemplo a do estacionamento prioritário para deficientes e grávidas, etc.