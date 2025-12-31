Passatempo de Ano Novo: temos mais dois JLab Go Pods ANC para oferecer

Para terminar 2025 em beleza, temos mais dois JLab Go Pods ANC para oferecer aos dois leitores mais sortudos: um na elegante versão lilás e outro no sofisticado verde escuro. Lançados em 2025, estes auriculares elevam a experiência de som premium a um patamar acessível, combinando design moderno com tecnologia de ponta. Participe!

Equipados com Cancelamento de Ruído Híbrido (ANC), os Go Pods ANC permitem focar no que realmente importa. Para que se preste mais atenção ao ambiente, o modo Be Aware é o aliado perfeito para treinos de rua ou para o ambiente de escritório.

A versatilidade é reforçada pelo Bluetooth Multipoint, que permite a ligação simultânea a dois dispositivos, como o PC e o smartphone, alternando o áudio de forma automática. Além disso, o Google Fast Pair garante um emparelhamento instantâneo em Android, enquanto a App JLab oferece total personalização do equalizador e dos controlos táteis.

Pensados para um estilo de vida ativo, o seu formato em "haste" não só garante conforto, como assegura chamadas claras. Com certificação IP55, são resistentes a suor, chuva e pó, acompanhando qualquer utilizador nas aventuras desportivas.

No que toca à autonomia, oferecem até 26 horas de liberdade (18h com ANC), e o melhor de tudo: permitem esquecer os cabos extra, uma vez que a caixa de carregamento inclui um cabo USB-C integrado.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página da JLab no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Para que aventura de 2026 planeia levar os JLab Go Pods ANC? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 31 de dezembro às 12h e termina no dia 5 de janeiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Ano Novo: Go Pods ANC