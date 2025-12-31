Meta compra a Manus, startup de IA que tem dado que falar Silicon Valley

A Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, acaba de anunciar a aquisição da Manus, uma proeminente startup de inteligência artificial (IA) sediada em Singapura. Este negócio de grande vulto demonstra a intenção de Mark Zuckerberg de consolidar a sua posição na corrida pela supremacia da IA.

A ascensão meteórica da Manus

A Manus tornou-se o centro das atenções em Silicon Valley desde a sua estreia na primavera passada, quando um vídeo de demonstração viralizou. Nele, um agente de IA executava tarefas complexas como a triagem de candidatos a emprego, o planeamento de férias e a análise de carteiras de ações. A empresa chegou mesmo a afirmar que a sua tecnologia superava a da Deep Research, da OpenAI.

O seu potencial não passou despercebido aos investidores. Em abril, poucas semanas após o lançamento, a empresa de capital de risco Benchmark liderou uma ronda de financiamento de 75 milhões de dólares, que atribuiu à Manus uma avaliação de 500 milhões.

Segundo a imprensa chinesa, outros investidores de renome, como a Tencent, a ZhenFund e a HSG (anteriormente Sequoia China), já tinham investido 10 milhões de dólares numa fase inicial.

Em meados de dezembro, a startup anunciou ter ultrapassado a marca de milhões de utilizadores, gerando uma receita anual recorrente superior a 100 milhões de dólares, proveniente das subscrições do seu serviço.

O interesse estratégico da Meta na aquisição

Foi nesta altura que a Meta iniciou as negociações. Segundo o The Wall Street Journal, a gigante tecnológica concordou em pagar 2 mil milhões de dólares, precisamente o valor que a Manus procurava obter na sua próxima ronda de financiamento.

Para Mark Zuckerberg, que apostou o futuro da Meta na IA, a Manus representa uma peça fundamental: um produto de IA que já é rentável. Esta aquisição surge num momento crucial, em que os investidores demonstram um nervosismo crescente face aos 60 mil milhões de dólares que a Meta tem investido em infraestruturas e centros de dados.

❗Existe um ponto sensível neste negócio

Os fundadores da Manus são de nacionalidade chinesa e fundaram a sua empresa-mãe, a Butterfly Effect, em Pequim em 2022, antes de a transferirem para Singapura em meados deste ano. Resta saber se esta ligação irá levantar preocupações em Washington.

O senador John Cornyn, um republicano do Texas, já criticou abertamente a Benchmark pelo seu investimento na empresa, manifestando preocupação com o facto de capital americano estar a ser canalizado para uma entidade com origens chinesas. A rigidez em relação à China tornou-se uma das poucas questões que reúne consenso bipartidário no Congresso dos EUA.

