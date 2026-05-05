Utilizadores instalam Ubuntu na PS5 e conseguem executar jogos de PC

A PlayStation 5 (PS5) sempre partilhou vários elementos técnicos com os computadores tradicionais, mas nunca esteve pensada para funcionar como um PC. Agora, graças a um novo projeto, alguns modelos da consola da Sony conseguem arrancar Linux e executar jogos da Steam.

Projeto explora vulnerabilidade da PS5

A PS5 sempre teve uma base tecnológica muito próxima da de um computador moderno. No interior da consola encontramos uma arquitetura x86, um processador AMD Zen 2 e uma gráfica RDNA 2, componentes bastante familiares para quem acompanha o mercado gaming no PC.

Ainda assim, a grande diferença sempre esteve nas limitações impostas pela Sony, que controla rigorosamente o software capaz de correr na consola.

Agora, esse cenário começou a mudar graças a um projeto chamado ps5-linux, desenvolvido por Andy Nguyen, conhecido na comunidade como TheFlow. O programador publicou uma solução capaz de arrancar Ubuntu 24.04 em determinados modelos da PlayStation 5, transformando a consola numa espécie de computador Linux.

O funcionamento desta solução depende de uma vulnerabilidade já corrigida pela Sony em versões mais recentes do sistema. Segundo as informações disponibilizadas no GitHub do projeto, o método aproveita uma falha existente no hipervisor da PS5 para permitir a execução de código não autorizado.

Apesar do entusiasmo gerado em torno da novidade, a compatibilidade está longe de ser abrangente. O método funciona apenas nas PS5 Phat, ou seja, os modelos originais de lançamento, e exclusivamente em versões específicas do firmware.

Entre os firmwares compatíveis encontram-se as versões 3.00, 3.10, 3.20, 3.21, 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 e 4.51. Além disso, existem diferenças entre as versões 3.xx e 4.xx, já que apenas estas últimas oferecem suporte para armazenamento M.2.

Instalação exige conhecimentos técnicos

O processo de arranque do Linux na consola não é simples. Não basta ligar uma pen USB e iniciar uma instalação convencional, como acontece num computador normal.

De acordo com informações avançadas pelo Tom's Hardware, o processo necessita da utilização do exploit umtx2 para desbloquear a execução inicial de código. Posteriormente, é enviado um payload específico para a consola através de um sistema que inclui um servidor DNS falso e um host HTTPS local.

Na prática, a PS5 é levada a aceder ao manual interno da consola, sendo depois redireccionada para ativar o exploit. Quando tudo funciona corretamente, a consola entra em modo de repouso, mantendo o LED laranja aceso. Ao voltar a carregar no botão de energia, o sistema Linux inicia normalmente.

Depois de arrancar Linux, a consola comporta-se como um sistema x86. O hardware disponível continua a ser aproveitado praticamente na totalidade, incluindo os oito núcleos e 16 threads do processador AMD a 3,5 GHz.

A gráfica também permanece operacional, funcionando até 2,23 GHz. Além disso, continuam disponíveis funcionalidades como saída de vídeo HDMI com suporte para resolução 4K a 60 Hz, áudio através de HDMI e utilização das portas USB da PS5.

Jogos Steam e emuladores já funcionam na PS5

Uma das partes mais impressionantes do projeto é precisamente o desempenho obtido em jogos e aplicações. O TheFlow refere que vários títulos Steam e diferentes emuladores conseguem correr com bastante fluidez na PS5.

Nas redes sociais já foram partilhados vídeos demonstrativos onde é possível ver a versão melhorada de GTA 5 em funcionamento através deste sistema Linux.

Ainda assim, existem limitações importantes que não devem ser ignoradas. O ps5-linux funciona como um soft mod e não como uma instalação permanente. Isto significa que todo o processo tem de ser repetido sempre que o utilizador quiser arrancar Linux na consola.

O próprio programador aconselha também a ativar perfis de ventilação mais agressivos quando se utilizam modos de desempenho elevados, uma vez que a consola não foi concebida para este tipo de utilização contínua fora do ambiente original da Sony.

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