SIRESP vai ter um investimento de 36 milhões de euros! O que vem aí?
O Governo português prepara um novo investimento de cerca de 36 milhões de euros no SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal), numa tentativa de reforçar a robustez, autonomia energética e resiliência da infraestrutura crítica de comunicações usada pelas forças de segurança e proteção civil.
A decisão surge após vários episódios de falhas operacionais registados nos últimos anos, incluindo problemas durante o apagão de 2025 e fenómenos meteorológicos extremos, que voltaram a colocar em causa a fiabilidade da rede em cenários de crise.
Mais redundância, autonomia e novas capacidades
Segundo as recomendações apresentadas por um grupo de trabalho interministerial criado para avaliar o futuro do sistema, estão previstas 33 medidas estratégicas para modernizar o SIRESP.
Entre os principais objetivos estão:
- Reforço da autonomia energética das infraestruturas;
- Introdução de redundâncias adicionais nas comunicações;
- Melhoria da cobertura territorial;
- Aumento da resiliência em situações extremas;
- Integração de novas soluções tecnológicas, incluindo aplicações móveis para acesso à rede.
O prazo estimado para implementação das melhorias será de aproximadamente 18 meses.
A atualização do SIRESP é vista como essencial para garantir comunicações seguras entre bombeiros, forças policiais, proteção civil e outras entidades operacionais.
Num contexto de crescente pressão climática, riscos tecnológicos e eventos extremos, a capacidade de comunicação em tempo real é considerada uma peça central da segurança nacional.
Resta agora perceber se este reforço financeiro será suficiente para restaurar a confiança num sistema que continua a ser considerado estratégico, mas cuja reputação permanece sob forte escrutínio público.
Quando o dinheiro é dos outros é fácil gastar!