SIRESP vai ter um investimento de 36 milhões de euros! O que vem aí?

O Governo português prepara um novo investimento de cerca de 36 milhões de euros no SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal), numa tentativa de reforçar a robustez, autonomia energética e resiliência da infraestrutura crítica de comunicações usada pelas forças de segurança e proteção civil.

A decisão surge após vários episódios de falhas operacionais registados nos últimos anos, incluindo problemas durante o apagão de 2025 e fenómenos meteorológicos extremos, que voltaram a colocar em causa a fiabilidade da rede em cenários de crise.

Mais redundância, autonomia e novas capacidades

Segundo as recomendações apresentadas por um grupo de trabalho interministerial criado para avaliar o futuro do sistema, estão previstas 33 medidas estratégicas para modernizar o SIRESP.

Entre os principais objetivos estão:

Reforço da autonomia energética das infraestruturas;

Introdução de redundâncias adicionais nas comunicações;

Melhoria da cobertura territorial;

Aumento da resiliência em situações extremas;

Integração de novas soluções tecnológicas, incluindo aplicações móveis para acesso à rede.

O prazo estimado para implementação das melhorias será de aproximadamente 18 meses.

A atualização do SIRESP é vista como essencial para garantir comunicações seguras entre bombeiros, forças policiais, proteção civil e outras entidades operacionais.

Num contexto de crescente pressão climática, riscos tecnológicos e eventos extremos, a capacidade de comunicação em tempo real é considerada uma peça central da segurança nacional.

Resta agora perceber se este reforço financeiro será suficiente para restaurar a confiança num sistema que continua a ser considerado estratégico, mas cuja reputação permanece sob forte escrutínio público.